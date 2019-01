¿Qué fue de Sade, la musa del soul de los 80?

Si mencionamos su nombre real, Helen Folasade Adu, no nos viene gran cosa a la cabeza. Sin embargo, si escuchamos la palabra Sade todo cambia. Al publicar su primer disco, en 1984, su sello discográfico, Epic, tampoco confiaba mucho en que el nombre calara, y con mucha visión de marketing se ocupó de dejar claro en la carátula la pronunciación: shar-day. Por si había confusiones con cierto marqués de origen francés.

Nació en Nigeria, pero a los cuatro años fue a vivir a Inglaterra. Nunca pensó en la música como primera opción, y sus estudios de diseño la hicieron abrir una tienda de ropa. Sin embargo, su amor por la música hizo que se postulara en multitud de ocasiones como vocalista en diversos castings en los que se buscaban cantante femenina. Fue al principio de los ochenta cuando Sade comenzó a tocar la armónica con el grupo Arriva, con el que ganó mucha repercusión en el Londres de la época.

Nina Simone, Peggy Lee y Astrud Gilberto eran los tres pilares fundamentales de su estilo, y claramente podían distinguirse en su voz. Su grupo, con el tiempo, pasó a llamarse Folasade, que acabaría abreviándose como Sade, y ella ganó más y más protagonismo hasta que sus compañeros pasaron a ser los componentes de una banda que la acompañaba en el escenario.

Portadas en Vogue, Cosmopolitan, Time… Sade se convirtió en símbolo tan rápido como colgaba los carteles de ‘sold out’ en los clubs en los que tocaba. En 1984, su primer sencillo, Your love is King, llegó a lo más alto de las listas de éxitos y la encumbró como la más cool del momento. Título no demasiado alejado de la realidad, pues se decía que su padre descendía de monarcas africanos.

Sade - 'Your love is King'

Los ochenta más sofisticados

La década del ochenta fue sin duda la de Sade, con un estilo marcado por el jazz, el rhythm & blues contemporáneo, el soul, el funk y, más tarde, también el pop. Un eclecticismo musical que se combinaba a la perfección con unas letras melancólicas que ella componía. Mientras criticaba los bienes materiales en Smooth Operator, Sade era la viva imagen de la sofisticación de la época.

En los noventa, Sade continuó haciendo música, pero en un segundo plano, en el que primaba la calidad musical al hecho de publicar muchos nuevos trabajos. Publicó una edición de su disco de grandes éxitos que tuvo buena acogida y su sonido se comenzó a mover hacia lo que los expertos llamaban pop adulto.

Sade cantan en directo en un concierto en Rotterdam en 1984. / (Rob Verhorst/Redferns)

Decidió tomarse otro periodo de descanso tras una gira por Estados Unidos y se quedó embarazada. "Me pareció que mi hija era más importante que mi carrera", contaba Sade en una breve reaparición a principios de los 2000. "En todo este tiempo no he dejado de cantar, pero en mi casa", contó cuando le preguntaron si ocho años no era demasiado tiempo para que una cantante estuviera callada después de haber vendido 40 millones de discos.

A pesar de su éxito comercial, con el que ha conseguido manejar una buena fortuna, Sade nunca ha sido una celebrity al uso. En las pocas entrevistas que ha concedido, y que dejó de dar por las preguntas relativas a su vida sentimental, habla del directo como la parte que más disfruta de la música. A sus 60 años, vive en una pequeña localidad en la campiña inglesa junto a su hija, lejos del ambiente urbanita donde forjó su carrera musical y brilló en otra época.

Sade actúa en directo en Niza, al sur de Francia, en abril de 2011. / (VALERY HACHE/AFP/Getty Images)

Revival noventero

Sus últimos trabajos discográficos de estudio publicados fueron Soldier of Love (2010) y el recopilatorio The Ultimate Collection (2011), aunque en abril de 2018 pudimos escuchar la primera canción original de la artista en siete años. Fue para la película de Disney Un pliegue en el tiempo, y llevaba por título Flower of the Universe. Sade, lejos de olvidarse, ha ido ganando popularidad y admiración gracias al revival que ha experimentado el R&B noventero.

Debido a los crecientes rumores sobre este nuevo disco, su sello discográfico, Epic, ha tenido que salir en su defensa para tranquilizar a sus fans: “Entendemos su compromiso con el arte y no la está presionando para sacar el álbum pronto. Sade no está interesada en la fama ni en nada similar. Ella está interesada en sacar arte. Así que cuando esté listo, saldrá”. Y aquí, estaremos esperándola.