Little Mix abre las puertas a una colaboración con Blackpink

Bombazo musical: la posibilidad de una colaboración entre dos de las girlbands más potentes del momento podría hacerse real. Las chicas de Little Mix han expresado sus deseos de trabajar junto a la banda femenina de K-Pop más destacada a nivel internacional: Blackpink.

El primer paso de este acercamiento lo ha dado una de las vocalistas principales del grupo británico, Jade Thirwall. La artista confesaba a través de la cuenta de Twitter conjunta qué otra formación musical femenina despertaba su interés para crear una canción conjunta. En la pregunta original formulada por un o una fan, se dejaba caer la posibilidad de que dicha banda pudiese pertenecer al género del K-Pop.

a BLACKPINK collab would be pretty amazing 🙊💕✨ x — Little Mix (@LittleMix) 14 de enero de 2019

La sorpresa llegaba cuando Jade respondía que trabajar con las chicas de Blackpink sería para ella y sus compañeras una experiencia de lo más emocionante. Tras dicha confesión, el elenco de fans de ambos grupos estallaba de felicidad ante las nuevas esperanzas de que esta propuesta se haga realidad.

De momento no hay respuesta por parte de las coreanas, pero podemos asegurar que sus seguidores y seguidoras les harán llegar el mensaje de Little Mix. Y lo cierto es que un tema que incluyese a ambos grupos sería un gran acierto, pues tanto uno como otro lograban consagrar su carrera musical gracias a los éxitos alcanzados el pasado 2018.

Ver esta publicación en Instagram #BLACKPINK #블랙핑크 #BLACKPINK2019WORLDTOURwithKIA #INYOURAREA #BANGKOK #YG Una publicación compartida por BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial) el 11 de Ene de 2019 a las 8:09 PST

Tanto unas como otras ya han unido fuerzas con otras grandes divas. Blackpink y Dua Lipa nos regalaban Kiss And Make Up, que actualmente se encuentra dentro del Top 10 de la Lista 40. Por su parte, Little Mix y Nicki Minaj estrenaban Woman Like Me, un tema que se incluía en el último disco de las británicas LM5, y que han interpretado en directo en muchos de sus shows.

Lo cierto es que actualmente las chicas kpop se encuentran inmersas en su primera gran gira por Norteamérica y Europa, dentro de la cual nos daban la emocionante sorpresa de confirmar que visitarán España (concretamente Barcelona), aunque de momento no sabemos la fecha exacta. Además, también estarán presentes como cabeza de cartel en uno de los festivales de música más prestigiosos: el Coachella 2019.

De momento tendremos que esperar a que lleguen nuevas noticias sobre esta proposición. Pero algo está claro: las puertas están abiertas.