Janis Joplin, el primer gran icono feminista que celebró el 8M

Fue la primera mujer en ingresar en ese fatídico club de los 27 que tantos mitos prematuros ha creado. Pero eso no libró a Janis Joplin de sufrir, un sufrimiento que comenzó cuando era niña, en una sociedad en la que no encajaba, y llegó a su punto álgido en la universidad, donde llegó a ser elegida él hombre más feo del campus’. Esta cruel broma la marcó profundamente y la hizo sentirse marginada y solitaria durante toda su vida. Por eso siempre buscaba la aprobación de los demás y por eso quiso triunfar a toda costa.

"Empecé a cantar con 17 años y sorprendentemente, se me daba bien". Cuatro discos en 27 años. Una carrera corta pero intensa, suficiente para convertirse en un mito. Janis era una mujer adelanta a su época, y no sólo en lo musical, sino que, sin intención de ello, se convirtió en una ferviente abanderada del feminismo, una de las figuras más importantes de este movimiento durante el siglo XX. No se puede pasar por alto la historia de una joven cuyo espíritu luchaba en pro de la dignidad y de la autonomía femenina.

Nunca salió a la calle con una pancarta, ni fue activista por la igualdad entre géneros, sino que, a base de extender su arrolladora personalidad, única y despreocupada, tumbó muchos de los convencionalismos asentados en esa sociedad tan patriarcal. Su manera independiente de vivir, su despreocupada vestimenta y su educación pusieron a temblar el tradicional concepto de mujer que se tenía para ese momento.

Icono de la contracultura

En 1967 se dio a conocer con un enorme baño de masas en el Festival de Monterrey, donde fue la única artista femenina, rodeada de nombres como Jimi Hendrix, The Who y Otis Redding. En ese momento, Janis se erigió como icono de la contracultura y el feminismo, y miles de seguidores del movimiento hippie comenzaron a seguirla. En un contexto, el de los festivales, en el que, por desgracia, siguen siendo pocas las mujeres que aparecen en los carteles, la 'bruja cósmica' fue toda una pionera.

Aunque sus canciones no hablan propiamente de feminismo, Janis apoyaba abiertamente la igualdad de género y cuestiones como el aborto. Poco se sabe sobre su vida privada, pero tiene grandes himnos a favor de la mujer como Women is losers, un tema realmente crítico con la supremacía del hombre.

'Women Is Losers' - Janis Joplin

Durante ese 1967, Janis Joplin también fue inmortalizada en una fotografía totalmente icónica en su carrera. Bob Seidemann es el autor de la foto en la que la artista aparece desnuda y con los collares puestos, y le gustó tanto que Janis la colgó en gran formato en su casa. Un desnudo que, lejos de ser soez o erótico, desprendía esa rebeldía propia de la artista.

Convertida ya en un auténtico mito femenino, y antes de consagrarse aún más con su actuación en el festival de Woodstock, en 1968 volvió a hacer historia. El 8 de marzo de ese año, Janis Joplin fue elegida por el magnate Bill Graham para inaugurar el Fillmore East en Nueva York, una de las salas de conciertos más emblemáticas de la ciudad. Mucho antes de que la ONU marcara esa efeméride como el necesario Día de la Mujer, Janis Joplin se presentó en la Costa Este en un escenario donde luego subirían Jimi Hendrix, The Doors o Pink Floyd. Y, como no podía ser de otra manera, el cartel del concierto llevaba la icónica fotografía de Seidemann.

Fervor feminista

La espontaneidad y la irrelevancia de Janis Joplin, en una época marcada por el conservadurismo, la elevaron como una gran líder del movimiento feminista. “En el escenario, le hago el amor a 25.000 personas diferentes, luego me voy a casa sola”. Con esta frase explicaba Janis el binomio que suponía su vida en los escenarios y fuera de ellos. Su mensaje, exento de mensajes políticos, iba dirigido a la autonomía de la mujer como ser libre y soberano.

La mañana de su muerte Janis recibió un telegrama de Niehaus que quizá podría haber evitado el fatal desenlace si hubiese llegado unas horas antes. Pero para entonces Joplin ya había recibido la sobredosis de heroína que acabó con su vida. Estaba preparando Pearl, su último disco. En el estudio de grabación recibió la noticia de que su prometido, Seth Morgan, estaba con otras mujeres. Se fue a la habitación del hotel Landmark y se pinchó.

Tristemente incluida dentro de este grupo de los 27, siempre nos quedaran sus letras comprometidas, su actitud y, sobre todo, esa forma tan única y libre de vivir.