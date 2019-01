Vuelve Woodstock, el festival que lo cambió todo, 50 años después

No hay duda, estamos viviendo el renacer de muchos acontecimientos musicales, y parece que esta tendencia va a continuar. Este verano asistiremos al Doctor Music Festival, uno de los primeros festivales que se celebraron en nuestro país, en los años 90, y que vuelve con un cartel más que interesante. Sin embargo, los rumores se han confirmado, y también podremos asistir a otro festival más legendario que vuelve en verano de 2019.

El mítico festival de Woodstock, celebrado en el inolvidable verano de 1969, se considera como el primer macrofestival de la historia, además de un símbolo de la contracultura y un legado para quienes aman la música por encima de todas las cosas.

Este año, para conmemorar el 50º aniversario de este acontecimiento que trasciende lo musical, el cofundador de Woodstock, Michael Lang, ha anunciado una celebración con tres días de actuaciones musicales el próximo mes de agosto en la localidad de Watkins Glen (Nueva York).

Ver esta publicación en Instagram The bird of peace is back #Woodstock50☮❤🎵 Una publicación compartida por Woodstock (@woodstock) el 9 de Ene de 2019 a las 4:39 PST

"Habrá hip hop, rock y algo de pop, y algunas bandas herederas del festival original", es lo único que ha avanzado Lang sobre la ecléctica lista de artistas que encabezará este nuevo Woodstock, programado del 16 al 18 de agosto y al que asegura que se han apuntado ya más de 40 grupos.

A pesar de que se han celebrado otras ediciones conmemorativas, ninguna ha tenido mucha repercusión, excepto el de 1994, que contó con la actuación de Bob Dylan, una de las grandes ausencias del original. Un festival como este no puede dejarse a la improvisación, como sí ocurrió en el 69, y los fundadores ya han anunciado que, para volver a contar con un público intergeneracional, contarán con múltiples opciones de alojamiento, como glamping, como la gran mayoría de eventos de hoy en día.

Asistentes al festival Woodstock bailan y tocan el timbal y la flauta travesera. / (Bill Eppridge/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

Las entradas saldrán a la venta en febrero, cuando se anunciarán artistas concretos, y el público probablemente alcanzará seis cifras, superando los 100.000 asistentes.

No obstante, pretende destacar sobre festivales más jóvenes aunque ya consolidados como Coachella, de los que asegura que no han llegado a tener ningún impacto social. "Woodstock, en su encarnación original, se basaba realmente en el cambio social y el activismo", modelo que quiere repetir en esta edición.

En cuanto a nombres de artistas, Lang no se ha pronunciado, pero sí dijo que habrá reuniones y bandas del Woodstock original. En febrero sabremos más.

Janis Joplin - Woodstock - 16/08/1969

El festival de los festivales

Era agosto de 1969 cuando Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez, Santana, The Band, The Who o el gran Jimi Hendrix regalaban al mundo tres días para la memoria universal. Aquella aventura hippy fue Woodstock, y cambió la historia para siempre.

La improvisación reinaba en casi todo, de hecho, Woodstock no se celebró en Woodstock, sino en otro pueblo ubicado a unos kilómetros, y a cambio de 50.000 dólares. Rápido y sobre la marcha, razón por la que se les fue de las manos y la entrada acabó siendo gratuita. La lluvia, las drogas y el caos alimentaron una incertidumbre que salió más cara de lo previsto, pero que sigue siendo inmortal.

Fueron tres días que se convirtieron en un momento definitorio no sólo de aquella década, sino en la historia de la música, al reunir a artistas que han sido una gran influencia para generaciones posteriores.