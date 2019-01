‘Assume Form’, el nuevo disco de James Blake, va mucho más allá de su colaboración con Rosalía

Llevábamos días esperando para poder escuchar, ¡por fin!, la colaboración de Rosalía (tra, tra) con James Blake. El británico ha lanzado este viernes, 18 de enero, Assume Form. Se trata de su cuarto álbum de estudio tras The Colour in Anything, que salió hace casi tres años.

Pues bien, desde que Amazon filtró las doce canciones que componen el álbum, nos volvimos completamente locos al comprobar que la intérprete de El Mal Querer estaría en uno de los temas: nada más y nada menos que en Barefoot In The Park (Descalzo en el parque).

Es verdad, que hace una semana, pudimos escuchar casi un minuto entero del tema. ¿La razón? Que tanto Rosalía como James decidieron compartir con sus seguidores parte del trabajo. Ahora, ya hemos podido escuchar el tema completo. Y sí, cumple todas las expectativas.

La producción de James es impecable y, junto a la característica voz de Rosalía dirigiéndose a Dios, el tema te transporta a un mundo celestial. Con una base con sonidos huecos y una melodía que se repite en segundo plano todo el rato, el británico nos ha conquistado con este Barefoot In The Park.

Pero no se trata, ni mucho menos, de la única joyita que encontramos en su Assume Form. El disco es todo un viaje hipnótico. Desde la primera melodía al piano con la que empieza el primer tema del disco, Assume Form, hasta la nana con la que termina, Lullaby For My Insomniac.

Otro tema a tener en cuenta es, sin lugar a dudas, su colaboración con Travis Scott y Metro Boomin, Mile High. Se trata de una oda a practicar sexo en un avión. Y es que James habla de amor en este Assume Form. Y el amor no solo se encuentra en la tierra.

No hay duda de que James Blake ha vuelto con un disco que cumple con todas las expectativas de sus seguidores. De hecho, el disco, no solo gustará a sus seguidores, también a aquellos que quieran descubrir un artista con un sonido diferente.