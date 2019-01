Antes de publicar el ‘10 Year Challenge’, deberías pensártelo dos veces

No podemos escapar de nuestro pasado, sobre todo estos días, cuando las redes sociales nos invitan a subir una foto de hace 10 años para ver cómo hemos cambiado. Bajo el hashtag #10YearChallenge, millones de personas han compartido una imagen de su pasado en Facebook e Instagram. ¿El objetivo? Que sus conocidos vean lo mucho (o poco) que han cambiado en una década. Vamos, lo que hace cualquier millennial cuando abre un álbum de fotos en casa o echa un vistazo a aquellas selfies que subió a Tuenti siendo adolescente. ¿La diferencia? Que ahora se ha convertido en viral.

Lo que aparentemente parece un desafío viral sin importancia (mucho menos arriesgado que aquel Ice Bucket Challenge donde te arriesgabas a coger una pulmonía), puede ser una táctica de Facebook para mejorar su algoritmo de reconocimiento facial.

Este asunto, que parece sacado directamente de un capítulo de Black Mirror, lo ha puesto sobre la mesa la investigadora Kate O’Neil en un artículo para el medio Wired:

“Imagina que quieres probar un algoritmo de reconocimiento facial poniendo a prueba las características relacionadas con la edad, específicamente, con su progresión (por ejemplo, qué probabilidad tiene una persona de envejecer de cierta manera). Lo ideal sería tener un conjunto de datos amplio y riguroso a través de imágenes de muchas personas. Además, ayudaría saber que todas ellas fueron tomadas con una diferencia fija de años, por ejemplo, diez”.

En el artículo, Kate especula sobre si existe un motivo detrás de este meme y si Facebook estaría aprovechándose de sus usuarios para sacarles más información (si es posible). Por supuesto, la teoría de O’Neil no ha pasado inadvertida y ha sido cuestionada con argumentos como que la red social de Mark Zuckerber ya cuenta con aquellas fotos de hace 10 años.

Sin embargo, O’Neill argumenta que las personas no siempre suben sus fotos en orden cronológico y que, a veces, ni si quiera aparecen en ellas, siendo sustituidos por su mascota, un paisaje o algún familiar. Además, con este viral les facilitaríamos todo el trabajo de investigación, dejándoselo todo recogido bajo el mismo hashtag #10yearchallenge.

Por su parte, Facebook ha negado tener cualquier tipo de relación con el inicio de #10YearChellenge. “Este es un meme generado por un usuario que se volvió vital por sí solo”, explicó un portavoz de la compañía el pasado miércoles.

“Facebook no comenzó esta tendencia, y el meme usa fotos que ya existen en la plataforma. Facebook no gana nada con este viral (si acaso, recordarnos las tendencias de moda cuestionables de 2009). Como recordatorio, los usuarios de Facebook pueden escoger activar el reconocimiento facial como ‘encendido’ o ‘apagado’ en cualquier momento”, aseguró el portavoz de la Red Social.

Eso sí, que Facebook no haya creado el viral no significa que no pueda sacar partido de ello y vender esta información a terceros. Como todo en este mundo, el estudio del envejecimiento a través del reconocimiento facial puede tener su lado bueno. Tal y como argumenta O’Neil en su artículo, puede servir para localizar a personas desaparecidas, incluso si llevan mucho tiempo perdidas.

Pero también está el lado malo. Las compañías de seguros podrían utilizarlas en su beneficio, comprobando cómo ha envejecido una persona en 10 años y calculando el riesgo que tienen de perder dinero.

los #10Yearchallenge con más interacciones Las publicaciones con el hashtag #10yearchallenge con más interacciones / Fuente: Crowdtangle Sea como sea, el #10yearchallenge ha sido todo un éxito teniendo y muchas celebridades han aprovechado para subir una imagen de hace una década. En LOS40 hemos tenido acceso a una fuente de datos de Crowdtangle, donde aparecen las publicaciones de redes con más interacciones bajo este hashtag. En primer lugar, aparece Jennifer Lopez, que compartió lo embarazadísima que estaba hace una década y lo fitness que está ahora mismo. Le sigue una cuenta de humor estadounidense que ha subido varios memes graciosos con famosos. De hecho, hasta cuatro publicaciones de esta cuenta contienen el hashtag. El famoso youtuber Juanpa Zurita ha conseguido casi tres millones de me gusta con un divertido meme donde aparece él hace diez años y, por su parecido, en la actualidad luce como el actor de Riverdale, Cole Sprouse. La presentadora Ellen DeGeneres, Leonardo DiCaprio, Priyanka Chopra o los equipos del Madrid y del Barsa, también se cuelan en el top de publicaciones con más interacciones bajo #10YearChallenge.

Aunque seguimos sin saber quién está detrás del challenge, lo que sí que tenemos claro es que los usuarios cada vez son más conscientes de la importancia de un buen uso de las redes sociales. Así que, ya sabes, antes de publicar algo en tu cuenta piensa: “¿estaré orgullosa u orgulloso de ello dentro de diez años?” Ese es el verdadero reto.