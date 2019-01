¿De qué murió realmente Michael Hutchence, el vocalista de INXS?

Era una mañana cualquiera del sábado 22 de noviembre de 1997. Las empleadas del hotel Ritz de Sidney estaban limpiando las habitaciones. Después de llamar varias veces a la número 524 sin respuesta, una de las empleadas decidió entrar por su propio pie. Al abrir se encontró con la cama deshecha, unas cuantas botellas de alcohol vacías y varios medicamentos tirados en el suelo. También se encontró el cuerpo sin vida de un hombre desnudo con un cinturón de piel de serpiente rodeando su cuello. Era Michael Hutchence, el cantante de INXS, y tenía 37 años.

Para aquel entonces, Michael ya era una auténtica estrella en su Australia natal y en medio mundo, y se encontraba en lo más alto de su carrera. Estaba a punto de celebrar los 20 años en activo con su banda, INXS, motivo por el cual iban a celebrar una gira de aniversario, y habían publicado ese mismo año el disco Elegantly wasted. Según la autopsia revelada días después, el cantante australiano se había suicidado a causa de una fuerte depresión bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Algo similar a lo que ocurrió con Chris Cornell.

En el ámbito personal, el cantante disfrutaba de ser considerado uno de los sex symbols de la época y había salido con algunas de las mujeres más deseadas del momento, como Helena Christensen y Kylie Minogue. Su última relación fue la que tuvo con Paula Yates, una presentadora de televisión que conoció durante una entrevista y con la que tuvo una hija en 1996. En este contexto, con una relación estable que tanto le había costado sacar adelante, una hija de poco más de un año y una gira por delante para celebrar dos décadas de carrera, ¿por qué decidió quitarse la vida este, como muchos medios lo llamaban, "hombre con mucha suerte"?

La noche del 21 de noviembre de 1997, después de cenar en un restaurante indio y de tomar alguna copa más de la cuenta, Michael Hutchence se fue al hotel e hizo varias llamadas por teléfono, entre las que estaban sus amigos y su anterior novia. Si atendemos a las circunstancias, todo parece indicar que la mezcla de depresión, alcohol y medicamentos llevó a Michael a suicidarse usando ese cinturón de serpiente. Sin embargo, no hubo carta de despedida, y fue tan inesperado que muchos medios trataron esta muerte como accidental. Y los rumores se desataron dos años más tarde, cuando Paula Yates, su última novia, acudió a un programa de televisión en el que aseguró que su pareja no se suicidó, sino que fue víctima de un juego que se le fue de las manos. Por si fuera poco, esta también moriría en el año 2000 como consecuencia de una sobredosis de heroína, justo el día del décimo cumpleaños de una de sus hijas mayores, fruto de una relación anterior.

Michael Hutchence y el resto de los componentes de INXS en Australia, mientras preparaban su gira de XX aniversario. / (TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images)

Michael Hutchence se había reunido unos días antes en Los Ángeles con Quentin Tarantino y Michael Douglas para un proyecto cinematográfico. Estaba planeando una nueva vida con su pareja, con la que tenía planeado casarse esa Nochevieja en Bora Bora, y, aunque los excesos siempre habían formado parte de su vida, el vocalista de una de las grandes bandas de los ochenta parecía decidido a sentar la cabeza con su nueva vida y su recién estrenada paternidad.

Muere Hutchence, nace la leyenda

Todos los críticos musicales coincidían en darle más y más años de éxito encima de los escenarios a esa fórmula de guitarras y arreglos rockeros que INXS conjugaba a la perfección.

En 1977 comenzaba a andar esta banda australiana creada por los hermanos Farris que llevaba el nombre de INXS (pronunciado in excess). Después de dar más de 250 conciertos por todo el país, consiguieron llegar al éxito en 1980, con la canción Just Keep Walking. Con su primer disco, Underneath the colors, consiguieron salir del país y llegar a ser escuchados en Europa.

INXS - Never Tear Us Apart

A partir de ese momento, se permitieron experimentar con la música de baile y a finales de 1983 lanzaron Dekadance, con el que consiguieron hacerse populares en España con la canción Original Sin, un grandísimo éxito a nivel mundial. No sería hasta 1990 cuando consiguieron su primer Número 1 de LOS40, con Suicide Blonde. Qué paradoja.

La evolución sonora de INXS había viajado del post-punk de sus inicios a un pop de radiofórmula efectivo aunque sin la personalidad de antes. En 1987 les llegó un éxito inesperado. El álbum Kick contenía canciones como New sensation y Need you tonight, temas que no tardaron en arrasar las emisoras de radio y, por consiguiente, llegar a lo más alto de las listas de todo el mundo. Precisamente Need You Tonight fue la canción que erigió a los australianos hasta el primer número uno que consiguieron en Estados Unidos. Esa composición fue la gran culpable de que Kick vendiera más de ocho millones de discos en todo el mundo. En Gran Bretaña, por ejemplo, ese álbum, permaneció 103 semanas consecutivas dentro del Top 100.

Durante meses, después de la muerte de Michael, el grupo trató de encontrar un nuevo cantante mediante un concurso lanzado en Internet, pero nunca nadie llegó oficialmente a serlo.