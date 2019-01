Camila Cabello y Mark Ronson…algo se traen entre manos

Cuando un cantante publica una foto en un estudio de grabación saltan las alarmas ante un posible nuevo tema o disco. Si además, en la foto está acompañada por uno de los productores de moda, la expectación aumenta.

Pues bien, vamos a poner nombres porque Camila Cabello y Mark Ronson han publicado una foto en la que podemos verles juntos en el estudio. Y no están solos, les acompaña Ilsey Juber, una compositora que ha trabajado con gente como Beyoncé o Martin Garrix.

Juber, además, trabajó en la composición de She loves control de Camila y Nothing breaks like a heart de Ronson junto a Miley Cyrus, así que, ahí está el punto de conexión.

“Feelings and consequences”, escribía el productor junto a la imagen sin dar más explicación.

Así que, así, de primeras, el trío promete y nos parece anunciar una nueva colaboración. Parece que el productor está en racha después de publicar disco en el que se incluye su colaboración con Miley que ha vuelto a primera plana de actualidad después de un tiempo alejada de los focos mediáticos.

Claro que si vemos la foto que publicó justo antes en la que le vemos, también en el estudio, junto a Alicia Keys, nos surgen más preguntas. “Cuando necesitas llevar la verdad a esos #latenightfeelings, llamas a una reina”, explicaba junto a la foto.

Y aquí nos planteamos varias hipótesis.

#1. Mark Ronson está imparable y no quiere abandonar el estudio de grabación porque las llamadas a la puerta se le multiplican y no se resiste a trabajar con nadie y eso incluye a Camila Cabello y Alicia Keys.

#2. No olvidemos que Alicia Keys va a ser la presentadora de la gala de los Grammy en la que, además, actuará Camila Cabello. Tal vez Mark Ronson les esté ayudando con lo que nos ofrecerán sobre el escenario.

#3. El productor ha hecho referencia a #latenightfeelings que puede referirse a su próxima aparición en algún late night de Estados Unidos de esos en los que se acude con amigos y colaboraciones y las ha fichado a ellas.

De momento no tenemos respuesta pero queremos pensar que la acertada es la primera hipótesis y que Camila ya está dando forma al álbum que tomará el testigo de su debut que le ha dejado el listón muy alto. Para algo anunció hace unos días que empezaba con la composición.