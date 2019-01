Lauren Jauregui y las strippers de More than that

Sorprendió Lauren Jauregui con la portada del que ya se ha convertido en su segundo sencillo en solitario, More than that, y ha sorprendido aún más con el videoclip que ilustra la canción.

Si ya Expectations supuso toda una declaración de intenciones de Lauren Jauregui mostrando su lado oscuro en More than that la ex Fifth Harmony no se queda atrás y combina el arte, el desnudo y la sensualidad de varias strippers en un club llamado Olimpus.

En este 2019 esperamos poder recibir el primer álbum de estudio de la cantante pero hasta entonces podemos disfrutar de sus dos primeras y arriesgadas producciones audiovisuales.

Lauren Jauregui utiliza una estética que nos recuerda al Nacimiento de Venus, la obra pictórica de Boticelli pero actualizando esa sensualidad y los desnudos a la sociedad del siglo XXI que tan marcada está por el dinero.

¡Dale al play y alucina con More than that!