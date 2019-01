Del impulso de Lukas Graham a la entrada de Halsey: lo mejor de la lista semanal

No hay semana que no vivamos verdaderas sorpresas en la lista de LOS40 y esta no es una excepción. Para empezar, el número 1 logrado por Dua Lipa y BlackPink, que supone el tercero en su carrera para la cantante de origen kosovar y el primero para un grupo coreano (antes lo consiguió un solista de aquel país, PSY, con el célebre Gangnam style). Lipa, por si fuera poco, encabeza y cierra el chart, ya que One kiss, su tema junto a Calvin Harris, es el farolillo rojo y récord de permanencia (lleva 36 semanas con nosotros, de las que tres las pasó en lo más alto).

Por otra parte hay que destacar la imponente subida de Lukas Graham, la más fuerte de la semana, que avanza seis posiciones con Love someone hasta quedarse en el #18. A su paso por España, el líder de la banda charló con Cris Regatero, a quien contó muchas cosas interesantes.

Pese a que partíamos de tres candidatos, solo uno logró entrar. Se trata de Without me, lo nuevo de Halsey, un éxito mundial. Entró directo al #37, de forma que pasa a ser el primer tema en solitario de la cantante estadounidense que irrumpe en LOS40. La conocimos, si recuerdas, con Closer, al lado de The Chainsmokers, que fue número 1. Para una información más completa, mira el vídeo que encabeza estas líneas, presentado por Tony Aguilar.