Si pensabas que este año tu playlist estaba ya actualizada con los últimos hits de Dua Lipa, Tove Lo o Halsey, te vamos a pedir que hagas un hueco más.

Ese espacio es para una malagueña de tan solo 23 años que lleva tiempo preparando su desembarco definitivo en los primeros puestos de las listas de éxitos.

A pesar de su corta edad, Mabel tiene las cosas claras. En LOS40 disfrutamos de su voz gracias a Jax Jones y temas como Ring Ring y desde las primeras escuchas es inevitable dejarse llevar por su característica voz.

Es hija de la cantante Neneh Cherry y del productor Cameron Mc Vey, artífice de grandes éxitos de Masive Attack, Portishhead, Sugar Babes o el mejor disco de las All Saints. Por lo que se intuye que Mabel ha tenido una privilegiada educación musical y eso se ve reflejado en su música. Primeros temas como Thinking of you (2016) se descubren toques de R&B sobre una estructura pop noventera que recuerda a esas bandas.

Pero no, no os penséis que Mabel trabaja únicamente bajo el aval de sus padres. Sin tener disco en el mercado y con solo una mixtape (Ivy to Roses - 2017), se ha colado como telonera en la gira británica de Harry Styles, ha recibido elogios de la BBC protagonizando sus prestigiosos Live Lounge, se llevó el Mtv Music Awards a mejor artista revelación, estuvo nominada a los Grammys en esa misma categoría y en febrero podría llevarse ese mismo Brit.

No es casualidad que Mabel haya escogido el pasado fin de semana para demostrar que tiene un imán para fabricar auténticos éxitos. Don’t Call me up es su carta de presentación a nivel mundial. Un hit instantáneo que ha producido junto al todo poderoso productor Steve Mac y Camille Purcel, compositora de exitazos como Solo de Clean Bandit junto a Demi Lovato.

En este tema, Mabel mezcla estilos tan dispares como el moombathon, el trap y el pop de tinte urbano para hablar de desamor desde el punto de vista de la superación y el empoderamiento femenino, vamos que nos cuenta como da calabazas y pasa página para irse con las suyas de fiesta. A pesar de haberlo incluido en una revisión de la mixtape citada anteriormente, Mabel ha dejado claro que este tema es el preludio de un discazo que saldrá este mismo 2019 en el que estamos seguros que encontraremos joyitas como esta.