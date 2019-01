¿Qué lleva Amaia Romero en el carrito de la compra?

Cada vez que Amaia sube una foto a Instagram, sube el pan, y más en este caso, donde la ganadora de OT 2017 aparece haciendo la compra. La intérprete de Un Nuevo Lugar ha vuelto a demostrar en redes sociales que ella es única.

Mientras que la mayoría de usuarios de Instagram quieren mostrar la divinidad de sus vidas, inmortalizando los momentos más cool, Amaia nos regala una estampa de lo más cotidiana: ella, como cualquier otro mortal, haciendo la compra. No, no es promoción de ningún tipo, tampoco hay producto patrocinado ni marca detrás de la foto. Vamos, que no hay truco. Es Amaia.

Con una bufanda y un abrigo, la misma chica que nos enamoró cantando Miedo, ahora lo hace mirando una estantería llena de productos de limpieza. Parece el inicio de una historia que podría acabar cuando la de Pamplona escogiese qué 'limpiamuebles' es perfecto para su estantería. Porque, mientras que los influencers nos muestran paradisiacas islas donde nunca estaremos, Amaia de España nos muestra un nuevo lugar al que podemos acudir esta misma tarde, el supermercado. Por eso estamos enamorados de ella.

Ver esta publicación en Instagram 🛒❤️ Una publicación compartida de amaia romero (@amaia) el 29 Ene, 2019 a las 5:35 PST

¿Y qué hay en el carrito de la compra? Pues lo que compraría tu hermana, tu vecina o cualquier otra persona: cereales, pasta (de la de marca, eh), dos botes de gel, tampones, bolsas de basura, botellas de agua (vamos, que no bebe del grifo), mascarilla para el pelo…

Lo que parece una foto casual no lo es y nos está diciendo muchas cosas. Otra vez, sin quererlo, Amaia ha hecho gala de su naturalidad. “Visibiliza la regla, que siempre es un tema tabú y ella la exhibe por encima de todo lo demás como gritando ‘soy mujer’; y pasa de dietas con sus cereales, demostrando que en ella no hacen mella los cánones de belleza”, asegura nuestra compañera Paula Hergar.

Ay, Amaia, ¡qué alegrías nos das cada vez que publicas! Por fin una “influencer” a la que podemos imitar sin que nuestro bolsillo lo note (sobre todo si, tras la foto, no compramos lo que lleva el carrito de la compra).