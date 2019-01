Lana del Rey y J Balvin, ¿sería posible una colaboración entre ambxs?

Cada vez que dos artistas comienzan a seguirse en redes saltan las alarmas sobre una posible colaboración. Esta vez, han sido dos personalidades muy especiales quienes han dado pie a rumores sobre un posible trabajo conjunto: Lana del Rey y J Balvin.

Y es que este mismo lunes usuarixs de Instagram se dieron cuenta de que la estadounidense había añadido al colombiano a su lista de 'seguidos'. Ante esta posibilidad, las opiniones parecen estar divididas: hay quienes celebrarían una canción Lana-Balvin y quienes descartan la opción o se sienten decepcionados ante ella. Pero, ahora en serio, ¿sería posible una colaboración que incluyese a estas dos grandes celebridades musicales?

Lana del rey empezó a seguir a j balvin en instagram get ready para el hit que de viene pa perrear llorando — Laura (@LauraCongolino) 28 de enero de 2019

J Balvin, un artista camaleónico

José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, ha conseguido posicionarse como uno de los artistas latinos con más relevancia internacional del momento. Tanto es así, que el pasado 2018 coleccionaba algunos de los premios más importantes de la industria como son los Grammy en su versión estadounidense y latina. Pequeño balance: de un total de 281 nominaciones, el artista ha logrado proclamarse ganador en 89 de ellas.

Si algo le caracteriza, además de su inconfundible estilo que mezcla lo urbano con el género pop y el reggaeton más actual, es su capacidad para adaptarse a la música de otrxs artistas. Por ello, en la lista de artistas junto a lxs cuales ha trabajado, podemos encontrar personajes tan variopintos como Pharrel Williams (en la versión latina de Blurred Lines), Ariana Grande (versión spanglish de The Way), Rosalía (Brillo) o Camila Cabello.

De hecho, su canción junto a la catalana ha sido una de las composiciones más aclamadas a nivel global de ambxs, pues la fusión de la voz aflamencada de la cantante de El Mal Querer y el flow que aporta Balvin hacen del resultado final una mezcla perfecta e inédita entre artistas de géneros tan aparentemente distantes como el flamenco y el reggaeton.

Por ello, no cabe duda de que el colombiano sabría acomodarse dentro del sonido vintage y melancólico característico de la intérprete de Hope Is A Dangerous Thing For a Woman Like Me To Have, But I Have It.

Y ¿qué hay de Lana?

Por su parte, la cantante estadounidense también cuenta con colaboraciones tan destacadas como Lust For Life con The Weekend o Ridin con A$AP Rocky. Sin embargo, es cierto que la particularidad de su música hace que Lana se piense mucho más sus elecciones en lo que a trabajos conjuntos se refiere.

Actualmente, la artista se encuentra trabajando en el que será su sexto álbum de estudio: Norman Fuckin Rockwell. Este disco promete ser uno de los más íntimos de la artista, como ya podíamos augurar tras escuchar los tres singles que ya ha estrenado como adelanto: Mariners Apartament Complex, Venice Bitch y ese Hope Is A Dangerous Thing....

Ver esta publicación en Instagram Gucci Guilty @guccibeauty Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el 15 Ene, 2019 a las 1:23 PST

De momento es poco lo que sabemos sobre este próximo lanzamiento; aún no se han desvelado fechas de publicación (aunque sí se ha confirmado que tendrá lugar este 2019), tracklist (donde se incluirán el trío de temas mencionados anteriormente, más una canción titulada como el propio álbum en homenaje a un fotógrafo costumbrista norteamericano), portada o artistas invitadxs.

En el equipo del que se ha rodeado Lana del Rey para dar forma a Norman Fukin Rockwell destaca Jack Antonoff como responsable de la producción del completo, conocido por su brillante trabajo en Melodrama de Lorde y Masseduction de St. Vincent.

Volviendo al tema de las colaboraciones, Elizabeth Woolridge ha unido su música con otros géneros como el hip hop, el indie o el rock más alternativo. Estos estilos no distan en estética sonora de su particular 'pop barroco'. Por ello, una posible canción junto a J Balvin sería su mezcla más estrambótica hasta el momento.

Conclusiones: ¿sueño o realidad?

En redes se ha hablado de que lo más parecido a esta posibilidad es la unión entre Luis Fonsi, Clean Bandit y Marina (de Marina and the Diamonds) en Baby. De hecho, los defensores y defensoras del éxito de la colaboración entre Lana y Balvin ya han bautizado la mezcla entre ambos como "perreo sad", "perreo witchy" o incluso "perreo vintage depresivo".

Dejando atrás que a LOS40 nos encantaría que esto sucediese, nuestra opinión más objetiva se resume en la declaración de nuestro redactor Alejandro Gómez Lizarraga: "Pensar en una colaboración entre J Balvin y Lana del rey es un tanto ambicioso. Ambos defienden un estilo totalmente diferente e incluso opuesto, pero visto lo que ha conseguido Balvin con su último trabajo, todo es posible. El reggaetonero es experto en sacar de zona de confort a artistas tan dispares como Rosalía o Carla Morrison: sólo hace falta escuchar Brillo o Vibras. Por ello, teniendo como referencia este último tema citado, no sería del todo descabellado pensar en un interlude en el que Lana del Rey ponga voz a un tema más pausado de Balvin. Además, artistas como ellos siempre están abiertos a experimentar con nuevos sonidos. Si festivales como Coachella ya incluyen a J Balvin en su cartel, ¿por qué Lana del Rey iba a negarse a colaborar con el rey del género urbano?"