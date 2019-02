¿Qué tienen de especial los discos nominados a Mejor Álbum en los Grammy?

Junto a Grabación y Canción del año, la de Mejor Álbum es una de las categorías más importantes a las que te pueden nominar en los Grammy. En su 61 edición, los premios más populares de la industria musical estadounidense han marcado como potenciales mejores discos estos ocho.

NOMINADOS A MEJOR ÁLBUM PARA LOS GRAMMY 2019 By The Way, I Forgive You - Brandi Carlile Scorpion - Drake Beerbongs & Bentleys - Post Malone H.E.R. - H.E.R. Dirty Computer - Janelle Monáe Golden Hour - Kacey Musgraves Black Panther: The Album - Varios Artistas Invasion Of Privacy - Cardi B

En ellos hay un poco de todo: country, folk rock, pop, hip hop, trap o R&B, pero sobre todo hip hop. Pasamos a diseccionarlos para comprender qué tienen de especial estos trabajos.

By The Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Brandi Carlile es una cantante y compositora de folk nacida en Washington hace 37 años. Los inicios de su carrera musical se remontan a 2004, pero ha sido ahora cuando ha logrado llamar la atención de la Academia. El responsable ha sido su sexto álbum de estudio, By The Way, I Forgive You, con el que ha conseguido 6 nominaciones, entre ellas la de Mejor Álbum. Es, por tanto, la artista femenina más nominada en esta edición.

Las canciones de By The Way, I Forgive You beben de multitud de raíces y estilos y no hay un género en el que se sienta más cómoda que en otro. Carlile parece disfrutar por igual con cualquier armonía o ritmo que se proponga. Le gusta la simplicidad de las guitarras tanto como los coros en partes clave de sus canciones y se nota que cuida todos los detalles en la producción. A nivel compositivo, es uno de los trabajos más sinceros, desgarradores y sentimentales de la artista.

Temas destacados: The Joke, Everytime I heard that song y Party Of One en la que colabora junto a Sam Smith son dos de las joyas del disco. Además, te recomendamos ver el vídeo musical de este último tema en el que aparece Elisabeth Moss, una de las mejores actrices del momento.

¿Qué éxito ha tenido este disco? En Estados Unidos ha sido uno de los álbumes más aclamados por la crítica. Se alojó en el Nº1 de la lista Americana / Folk Albums de Billboard aunque en la clasificación general de álbumes de Billboard llegó al Nº 5.

Portada de By The Way, I Forgive You de Brandi Carlile

Scorpion - Drake

Nada menos que 27 canciones componen este extenso álbum, que viniendo de Drake es ya marca de la casa. Es un disco sutil, envolvente y minimalista, exquisitamente producido, que cuenta con cantidad de ritmos y la escalabilidad perfecta para convertirse en uno de los mejores discos de su carrera. En él se inclina a partes iguales hacia el hip hop y el R&B, combinando y moldeando ambos estilos indistintamente.

Drake demuestra que sigue siendo un tótem del trap internacional con su quinto disco de estudio. Su flow está presente en cada track y es imposible no contagiarte de él y si no escucha Mob Ties para entender de qué hablamos. Sin embargo, sus letras están cargadas de demonios personales y no son ajenas a la ansiedad que le produce su reciente paternidad, sus relaciones fallidas, la fama o el uso de las redes sociales para lanzar indirectas.

En Scorpion, Drake cuenta con magistrales colaboraciones como la ácida Talk Up con Jay-Z o su tema Don't matter to me junto a Michael Jackson o la joya tribal Summer Games.

Temas destacados: God's plan, In my feelins, Don't matter to me con Michael Jackson, Summer Games, Mob Ties, Can't take a Joke y 8 out of 10.

¿Qué éxito ha tenido este disco? Pues un éxito brutal. Drake ha sido con Scorpion el más vendedor de 2018. Ocupó la primera posición en la lista de Artist 100 de Billboard, que reúne a los 100 mejores artistas del momento, y en la Billboard 200 con los 200 mejores álbumes. Además coló siete de sus nuevos temas en el Top 10 de la lista de Hot 100, formada por los 100 temás más vendidos en Estados Unidos. De este modo superaba a The Beatles, la única banda que lo logró con cinco de sus singles. Sin embargo, ¿hubiera conseguido este éxito de no haber lanzado un álbum tan extenso?

Portada de Scorpion de Drake. /

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Gracias al éxito de su tema Better Now, con 23 años, Post Malone goza de una fama mundial indiscutible. El neoyorquino, que debutó en la industria de la música con Stoney en 2016, este año se encuentra nominado a cuatro premios Grammy, entre los que se incluye mejor álbum. Y es que Beerbongs & Bentleys solo le ha dado alegrías al rapero desde que lo lanzó en abril de 2018.

Post Malone apuesta en Beerbongs & Bentleys por 18 temas donde, a diferencia de otros compañeros del género, no tiene miedo de introducir en guitarras e incluso baterías en sus bases. Sin ir más lejos, en Over Now son los platillos de la batería los que marcan el ritmo. Con una producción muy cuidada (solo hay que escuchar Rockstar junto a 21 Savage, para darse cuenta), el sonido que ha conseguido Post Malone en su segundo álbum de estudio es hipnotizante. Aunque Post Malone vuelve a hablar de amor, muerte y fama –temas algo trillados en el rap -, dejando de lado cuestiones sociales, lo hace de una manera honesta. De hecho, nos sorprende cantando Stay, una balada pop. Tampoco faltan las colaboraciones con grandes artistas de la talla de G-Eazy, Dolla $ign o Nicki Minaj.

Temas destacados: Better Now, Rockstar, Stay y Same Bitches.

¿Qué éxito ha tenido el disco? El álbum debutó como número 1 en la lista de Billboard. Pero no solo eso, sus singles Rockstars y Psycho consiguieron la primera posición del famoso chart estadounidense.

Portadad de Beerbongs & Bentleys de Post Malone. /

H.E.R. - H.E.R.

Es, probablemente la más enigmática de todas las candidaturas. Con solo 21 años, Gabriella 'Gabi' Wilson, más conocida como H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed) es una artista californiana que está llamada a ser la próxima revelación del R&B estadounidense. Tras publicar varios discos homónimos por volúmenes (H.E.R Volume 1 (2016) y H.E.R. Volume 2 (2017), en 2018 publicó simplemente H.E.R como una súper obra con lo mejor de su trayectoria. Se trata de un disco de 21 temas neo soul y R&B súper sensuales que comparten una visión renovada y personalísima de ambos géneros tanto en sonoridad como en composición.

Este año, Gabi está nominada a los Grammy en otras categorías; Mejor nueva artista, Mejor actuación de R&B por Best Part con Daniel Caesar, Mejor Canción de R&B por Focus y a Mejor Álbum R&B por H.E.R.

Temas destacados: Best Part ft. Daniel Caesar, This Way con Khalid, Focus, Could've Been con Bryson Tiller, Jungle y Pigment.

¿Qué éxito ha tenido el disco? Aunque Rihanna la ha ensalzado y poco después de su lanzamiento, H.E.R. se coló en el 5 de Billboard en su lista especializada de R&B, su nominación en esta categoría tan troncal ha sido una sorpresa, pues H.E.R. no ha tenido una gran acogida comercial.



Portada de H.E.R. de H.E.R. /

Dirty Computer - Janelle Monáe

Janelle Monáe vuelve a facturar una obra de neo soul y pop funk sofisticado para la que ha contado exclusivamente con su inagotable talento. Catorce canciones componen este trabajo que quizás no cuente con melodías súper evidentes pero tampoco le hacen falta. Dirty Computer está lleno de recovecos musicales que lo hacen irresistible y envolvente.

Se trata del tercer disco de estudio de la artista de Atlanta tras The ArchAndroid (2010) y Electric lady (2013), y en él cuenta con colaboraciones muy selectas como la de Brian Wilson (The Beach Boys) en los coros de Dirty Computer, el tema que da título al disco y funciona como interludio para el mundo imaginario que vendrá. Porque Dirty Computer es un disco eminentemente conceptual que habla de un mundo futurista donde los androides recluyen a los humanos -considerados ordenadores sucios o con fallos en el sistema-. Monáe reflexiona sobre cómo cada vez somos menos libres y dependemos más de las máquinas. En medio del caos, sus odas a la vagina son recurrentes, cantando así a las mujeres poderosas que emergen en sus canciones como verdaderas heroínas que han llegado para liberarnos.

Pynk es uno de esos temas ultra feministas que incluye y para él contó con la artista canadiense Grimes. Pharrell Williams y Zoë Kravitz son otros de los invitados de lujo a este álbum.

Temas destacados: Crazy, Classic Life, Make me feel, Screwed ft. Zoë Kravitz, Pynk ft. Grimes y la bellísima I Like That, entre otras.

¿Qué éxito ha tenido el disco? Dirty Computer debutó en el número 6 de Billboard 200 y aunque no ha tenido un éxito comercial arrollador, la crítica no ha defraudado a Monáe. Para medios como NPR, The New York Times, Rolling Stones y The Guardian ha estado entre los 50 mejores discos de 2018.

Portada de Dirty Computer de Janelle Monáe. /

Golden Hour - Kacey Musgraves

Aunque en España son muy pocos quien la conocen, Kacey Musgraves es una de las artistas country del momento en Estados Unidos. Con 30 años, lleva más de una década en la industria, lanzando tres álbumes de estudio desde que saliese de un talent show musical en 2007. El último, Golden Hour, está nominado a Mejor Álbum, Mejor Álbum Country, Mejor canción country y Mejor interpretación Country. No se trata de la primera vez que aspira a ganar un Grammy, en 2016 también se encontraba nominada a varios galardones gracias a Pageant Material.

Es verdad que Golden Hour bebe mucho del country, pero su sonido se acerca más al pop. Aunque los más puristas del country hayan criticado a Kacey y pocas radios de Estados Unidos hayan pinchado sus canciones (es lo que pasa, desgraciadamente, cuando eres una mujer y cuestionas en tus letras un género musical tan arraigado en un país), el disco ha conseguido todo el favor de la crítica. El banjo y las steel guitars (típicas del género) pasan a un segundo plano, liderando la guitarra eléctrica en todo momento. Además, Kacey no tiene miedo de experimentar y utiliza hasta sintetizadores y autotune para crear maravillas musicales como Oh, What A World.

Temas destacados: Butterflies, Oh, What World, Space Cowboy y Lonely Weeknd.

¿Qué éxito ha tenido este disco? Golden Hour debutó en el número 4 de la lista Billboard de álbumes la semana de su lanzamiento. Además, ha ganado el premio a Mejor Álbum del año 2018 en los Country Music Association Awards, ¡nada mal! Pero no solo ha recibido buenas críticas en su país, la BBC nombró el álbum como uno de los diez mejores del pasado año.

Portada de Golden Hour de Kacey Musgraves /

Black Panther: The Album - Varios Artistas

Black Panther no es solo una de las últimas películas de Marvel más taquilleras, también la que más reconocimientos le está dando. Sin ir más lejos, es la única cinta de superhéroes nominada este año a los Óscar como Mejor película. Por supuesto, su música tampoco ha pasado desapercibido para los premios del cine y aspira a ganar mejor canción original por All The Stars y a mejor Banda Sonora. Pero no es casualidad. El pasado diciembre, la banda sonora de Black Panther ya había sido nominada al Grammy por Mejor Álbum del año. ¡Y no es para menos!

Kendrick Lamar buscó los sonidos de África para encontrar los ritmos perfectos de Wakanda –el país ficticio donde transcurre la cinta de Marvel-. Por supuesto, el rapero hace gala de su magia y los mezcla con sintetizadores y teclados. ¿El objetivo? Buscar la identidad de la raza negra, al igual que el superhéroe lo hace en la cinta, a través del hip hop, el rap, el soul y el pop. Pero no lo hace solo, Lamar se rodea de grandes artistas del momento: desde SZA en All The Stars (tema nominado al Grammy a Mejor Canción y Grabación) a ese inquietante Pray For Me de Lamar junto a The Weeknd, pasando por Seasons con Sjava & Reason (un tema que toca el reggae).

Temas destacados: All The Stars, King’s Dead, I Am y All The Stars.

¿Qué ha conseguido? Además de conseguir las dos nominaciones al Óscar, Black Panther: The Álbum ha sido todo un éxito de ventas. De hecho, consiguió la primera posición de Billboard la semana de su lanzamiento.

Portada de Black Panther: The Album. /

Invasion Of Privacy - Cardi B

Trece canciones conviven en el álbum de debut de la rapera Cardi B. Lanzado por sorpresa en abril de 2018, se ha convertido en una revelación. Aunque puede considerarse un álbum de hip hop acoge sin complejos otros estilos como el trap, el R&B o los ritmos latinos.

Provocativa y deslenguada, Cardi (a.k.a. Belcalis Almánzar) aborda en sus canciones temas como el poder, el dinero y las relaciones y aunque se considera feminista, no se corta en insultar a otras mujeres en sus canciones o en vanagloriarse de quitarles el novio.

Además de Álbum del Año, la artista neoyorquina se ha granjeado 4 nominaciones más a los Grammy. Mejor actuación de rap por Be Careful, Mejor álbum de rap por Invasion of Privacy, Mejor actuación de pop por Girls like You, Grabación del año por I like it.

Temas destacados: Bodak Yellow, Bartier Cardi ft. 21 Savage, Be Careful, I Like It con Bad Bunny y J Balvin y Ring con Khelani.

¿Qué ha conseguido? Sin duda, ha sido uno de los discos más relevantes de esta lista. Invasion of Privacy tiene la certificación de doble platino en Estados Unidos y ha batido varios récords de streamings, además se ha colado en la lista de Mejores discos de 2018 para publicaciones tan prestigiosas como Time o Rolling Stone. Las cifras de Cardi B en Youtube también son mareantes.