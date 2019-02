El Sueño de Morfeo vuelve este 2019

Estas últimas semanas hemos recordado a El sueño de Morfeo al repasar los grupos que nos han representado en Eurovisión. Ellos fueron en 2013 y no les salió nada bien pero recuerdan la experiencia como algo muy positivo.

De hecho, este año han estado a punto de repetir David Feito y Juan Luis Suárez pero, en esta ocasión, como compositores. Estaban detrás del Muérdeme de María que, al final, se quedó a las puertas.

Tras representar a nuestro país en el Festival, el grupo decidió tomarse un descanso temporal que se alargó en el tiempo. No hemos vuelto a verles juntos desde entonces pero, parece ser que eso se acaba. 2019 es el año en el que volveremos a ver al grupo reunido sobre un escenario.

“El 29 de junio, después de muchos, muchos, muchos años hemos decidido volver a hacer un concierto que para nosotros es especial porque es el Festival Love The Tuenti’s que hace que nos reunamos muchos grupos de aquel momento”, nos anuncia David Feito.

Y es que este festival reunirá el 29 de junio en el Ifema de Madrid a grupos que sonaban en la radio en el principio del nuevo milenio, en los 2000. Junto a Álex Ubago, Pignoise, Efecto mariposa, Coti, Kiko & Shara, Melon Diesel, Melocos o Despistados, entre muchos otros, volveremos a ver a El sueño de Morfeo.

“Es bonito porque la gente, no sé si es consciente, pero acabas haciendo compañeros. Es como cuando jugadores de fútbol que han estado en primera división se juntan para hacer un partido después de muchos años… sentimos que nos faltaba este concierto, no sé si despedida o no, pero nos apetecía compartir eso con nuestros compañeros, porque al final son compañeros que se van haciendo a lo largo de los años”, asegura Feito.

Así que Raquel del Rosario dejará Los Ángeles para volver a casa y reunirse con su compañero. En esta ocasión, el que no podrá disfrutar del reencuentro será Juan Luis Suárez, el tercero en discordia. Y no porque le falten ganas sino porque sus problemas de salud no se lo permiten.

“Me parece super bonito, yo no estoy porque lo dejé hace cuatro años, por la espalda ya no puedo tocar nunca, pero me hace muy feliz saber que se puede juntar la banda. Siempre iba a haber un reencuentro tarde y temprano y ojalá sea para mucho tiempo, ojalá sea un principio otra vez de que se junten, de hacer canciones y de que saquen un disco otra vez”, asegura Juan Luis.

¿Segundas partes fueron buenas?

Lo que de momento es algo puntual podría ser el comienzo de una nueva etapa. “Gracias a Dios, y esto es algo que por desgracia no sucede muchas veces, nos llevamos muy bien. Tanto Juan, como Raquel como yo somos muy buenos amigos y eso permite pensar en algo más. ¿Cuándo? No lo sé, me encantaría, nunca lo he escondido”, confirma Feito.

Él no descarta un futuro para el grupo pese a la distancia que les separa ahora. “Creo que publicar, no sé si un álbum despedida, un disco o unas canciones, tiene que llegar en algún momento. Pero igual que no hemos forzado esto, que ha surgido y es un momento en el que hemos dicho por qué no, el álbum tiene que llegar desde la misma manera”, admite, “la distancia no ayuda pero hoy en día wetransfer funciona de lujo”.

Tal vez en ese hipotético nuevo álbum del grupo podría participar Juan Luis aunque desde casa, en labores de producción y composición que son las que desempeña ahora. “Como compositor sí que sería muy bonito estar”, asegura.

Más proyectos

David, por su parte, confía mucho en este 2019. Ha empezado con el boom de Muérdeme, continuará con el concierto de reunión con Raquel y será también testigo del lanzamiento de su primer libro, un nuevo reto en su carrera.

“Está siendo totalmente terapéutico para mí porque de pronto enfrentarte a escribir algo sin necesidad de buscar un estribillo, sin una estructura, es super honesto y estoy super feliz”, cuenta.

“Escritos, poemas y desahogos, ese es el subtítulo. Va por un lado poético porque algunas de esas poesías las convertiré en canciones. Me gusta contar lo que llevo por dentro que es lo que he intentado con toda mi carrera en solitario, escribir con la piel y con mucho sentimiento”, explica sobre ese nuevo proyecto.

Por su parte, Juan Luis sigue trabajando, lo que su enfermedad le permite, en el estudio que tiene en Asturias. Por allí suelen pasarse Marlon, David Otero o Dani Fernández, buenos amigos con los que trabaja muy a gusto. También le hemos visto con Edurne, que como ya sabemos, es otra que prepara regreso.