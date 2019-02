J Balvin actuará en Tomorrowland 2019

Cuando los festivales estivales hicieron sus primeras confirmaciones nos dimos cuenta de que los nuevos estilos musicales seguirán marcando tendencia en este verano 2019. Por ello, no nos sorprende comprobar que Tomorrowland, el festival europeo de música electrónica por excelencia, también haya caído rendido ante una de las figuras más destacadas del urban latino, el colombiano J Balvin.

Este fin de semana se desvelaban los cabeza de cartel de la próxima edición del evento. A-Track, Alesso, Amelie Lens, Mark With A K, Netsky, Richie Hawtin, o David Guetta son algunas de las personalidades que actuarán durante el 15º aniversario de la fiesta musical del EDM, house, techno y hardstyle. El tema de este año, The Book Of Wisdom: The Return, es un homenaje al motivo que dio contexto a Tomorrowland 2012, uno de los favoritos de los seguidores y seguidoras del festival.

Y en la que es una de las fechas más especiales de este encuentro, la dirección ha querido contar también con el reggaetonero de moda. Esta decisión ha sorprendido al público y desatado la polémica en las redes, donde se enfrentan aquellxs que celebran la presencia de J Balvin y quienes no entienden qué relación existe entre el artista y la música electrónica.

Esta no es la primera vez que un latino se sube a alguno de los 20 escenarios de Tomorrowland. El pasado 2018 Bad Bunny acudía invitado por el dj Alesso; juntos interpretaron una parte del remix de I Like It, donde el puertorriqueño cantó también las voces de Cardi B y el propio Balvin. Sin embargo, en esta ocasión no ha hecho falta invitación alguna, y el intérprete de Mi Gente tendrá su propio show.

El hecho de que José Álvaro Osorio sea el primer artista de latin urbano confirmado oficialmente por el propio festival es algo que no ha gustado a todxs. Mientras que el elenco de fans del artista han aplaudido su presencia como parte del prestigioso cartel, otras personas han descalificado esta decisión, acusando a Tomorrowland de venderse a las modas y de incluir a un cantante de reggaeton en un evento de djs.

A pesar de la polémica, el evento (que tendrá lugar del 19 al 21 y del 26 al 28 en Bélgica) colgaba el cartel de sold out al poco tiempo de sacar las entradas a la venta. Por su parte, J Balvin no hace sino apuntarse otro triunfo en su carrera musical, que va viento en popa.