Hace 20 años, ‘Cuéntame al oído’ de La Oreja de Van Gogh llegaba al Número 1 de LOS40

Corría el año 1995. Vibrábamos escuchando La fuerza del corazón de Alejandro Sanz y La chispa adecuada comenzaba su andadura para convertirse en un gran himno de Héroes del Silencio. En la lista de LOS40, Zombie de The Cranberries y The man who sold the world de Nirvana llegaban a lo más alto, Oasis y Blur se pegaban por el trono del britpop y en la radio sonaban Ricky Martin, Kylie y Madonna. Triunfaban Toy Story y Apollo XIII en los cines, y Braveheart en los Oscar.

En este contexto, un grupo de cuatro amigos de la universidad comienzan a quedar para hacer versiones de las canciones que más les gustan. Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Haritz Garde se lanzan a hacer covers de Pearl Jam y U2, entre otros, como Los Sin Nombre.

A partir de ahí, se dan cuenta de que necesitan una vocalista, pues ya están empezando a salir los primeros bolos más serios. En una fiesta conocen a Amaia Montero, que se disponía a cantar el Nothing Compares 2U de Prince, y, fascinados por su voz, la invitan a ensayar con ellos en el local. Había nacido en este momento uno de los grandes grupos del pop español, La Oreja de Van Gogh.

Siguen avanzando en su carrera musical, y entre actuación y actuación, los chicos de San Sebastián envían maqueta a todos los sellos discográficos y concursos habidos y por haber. Una de ellas, de cuatro canciones, llega a Sony, y la compañía se enamora del sonido, y piden más. A partir de ese momento firmarán un contrato para sacar al mercado su primer disco de estudio, Dile al Sol, en mayo de 1998, un debut con padrinos de excepción, pues contaron con la producción de Alejo Stivel y el apoyo incondicional de su pasiano Mikel Erentxun. El disco lideró la lista de ventas española durante diez semanas y estuvo entre los diez discos más vendidos durante 30 semanas.

Amaia Montero, Pablo Benegas y Xavi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, en el concierto Básico 40 que ofrecieron el 21 de febrero de 1999. / LOS 40

El discreto disco sale adelante con El 28 como primer single, dedicado a una conocida línea de autobuses de San Sebastián, pero será meses después cuando comiencen a sonar en todas partes con Soñaré. Con el famoso “como dijo aquel genio, esta vida es un sueño” disparan su popularidad y consiguen el primer Número 1 de LOS40.

El siguiente sencillo que sacarían, y su primera balada, sería Cuéntame al oído, y logró los primeros puestos en las listas de popularidad de España y es considerada como uno de los clásicos de la banda.

La canción, tal y como cuenta Pablo Benegas, uno de los compositores, habla sobre dos amigas, la letra de la canción está escrita a modo de diálogo, donde una de ellas le pide a su amiga que hable sobre su beso con su pareja y lo que esta sintió durante ese momento que para ella fue inolvidable.

La Oreja de Van Gogh - 'Cuéntame al Oido'

A partir de entonces, La Oreja de Van Gogh comienza a vivir los mejores años de su carrera. Con el años 2000 llega El viaje de Copperpot, con el que consiguen el éxito internacional, tres años más tarde se consolidan con Lo que te conté mientras te hacías la dormida y en 2006, para celebrar sus 10 años como banda, publican Guapa, disco con el que obtuvieron el un Grammy Latino y alcanzaron los 6 millones de copias vendidas durante su trayectoria musical.

El 19 de noviembre de 2007, en plena gira americana, el grupo anuncia que Amaia deja la banda para emprender nuevos proyectos en solitario. Tras infinitos rumores, se desvela que la sustituta es Leire Martínez, con la que vuelven a la escena musical con A las Cinco en el Astoria. El disco sale casi a la vez que el debut de la ex-vocalista y es, de largo, el menos vendedor de la banda.

La Oreja de Van Gogh - 'Cuentame Al Oido' (2009)

En 2009, Cuéntame al oído vuelve a cruzarse en el camino de los chicos de San Sebastián. Fue relanzado como sencillo de Nuestra casa a la izquierda del tiempo, el disco que grabaron con la orquesta sinfónica de Bratislava. En la canción también incluyen un coro de niños y ligeras variaciones en cuanto a la letra.

Mientras esperamos nuevo disco de la formación, el cuarto con Leire al frente, sigamos disfrutando de las grandes canciones de la primera época de La Oreja de Van Gogh, uno de nuestros más importantes grupos, que nunca pasarán de moda.