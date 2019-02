¿Ha habido plagio de Ariana Grande en God is a woman?

Uno de los videoclips más icónicos de los últimos tiempos de Ariana Grande ha sido God is a woman. Una propuesta visual repleta de empoderamiento femenino que sin embargo podría traerle más de un dolor de cabeza.

Porque la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha recibido una demanda por plagio del artista Vladimir Kush por los derechos de una imagen del citado vídeo.

Siempre según el equipo legal de este artista, Kush habría registrado en el año 2000 unas obras pictóricas que representan a una mujer tumbada y bañada en colores púrpura y una vela gigante en cuya llama se intuye la silueta de una figura femenina.

Ambas son escenas muy visuales y que se repiten constantemente en el clip de God is a woman y de las que ahora este artista quiere sus derechos de autor.

La cantidad reclamada por Vladimir Kush no ha trascendido pero sí su petición de que el videoclip sea inmediatamente retirado del canal oficial de Youtube de Ariana Grande.

De momento el entorno de la artista no se he pronunciado sobre esta demanda por presunto plagio aunque suponemos que su defensa irá orientada a que las propuestas visuales usando los colores púrpura y las pinturas y la silueta de una mujer en una vela no sólo han aparecido en la obra de este artista.