Las canciones de Disney están grabadas en nuestra memoria y corazón. Cada uno tendrá su favorita, así como, la película que veía una y otra vez. Pero lo que está claro es que toda una generación ha crecido cantando Un mundo ideal, Busca lo más vital o Bella y Bestia son, entre muchas otras. Pero, ¿sabías que algunas están interpretadas por grandes artistas?

Elton John y El Rey León

Elton John consiguió un Oscar a Mejor Canción Original por El Rey León (1994). También consiguió un Globo de Oro. La canción que le hizo hacerse con el premio fue Can you feel the love tonight (en español: Es la noche del amor). Durante la película la canción compuesta por él y con letra de Tom Rice fue interpretada por voces adicionales. Sin embargo, en los créditos finales la voz que la canta es la de Elton.

Luis Miguel y El Jorobado de Notre Dame

En el Jorobado de Notre Dame (1996) tal vez sea una de las películas más oscuras de Disney, sobre todo cuando la vuelves a ver de adulto. Una historia triste de bullying y abuso de poder. Una curiosidad es que el tema principal de la película para la versión latina, Sueña, es interpretado por Luis Miguel y aparece en los créditos finales.

Cantantes que prestaron su voz a Disney

Ricky Martin y Hércules

La película de Hércules también contó con grandes voces. La versión original de la canción de 1997 Go the Distance la interpretó Michael Bolton, aunque en la película la voz fue del actor estadounidense Roger Bart. Para la versión latina, Ricky Martin es el encargado de poner voz a Hércules. Una faceta para algunos desconocida del artista.

Phill Collins y Tarzán

La banda sonora de Tarzán fue construida por dos grandes compositores: Mark Mancina y Phill Collins. La música de esta película de Disney de 1999 corrió a cargo de Mark Mancina, quien ha participado en otros films como Hermano Oso o Moana. Los temas cantados los interpretó y creó Phill Collins. Además, los cantó en varios idiomas, entre ellos el español, para poder adaptarlos a las distintas versiones de Tarzán. El disco que reúne estos temas vendió más de 3,5 millones de copias en todo el mundo.

Christina Aguilera y Mulán

El primer single para una banda sonora de Christina Aguilera fue para Mulán (1998). La canción es Reflection (en español: Mi Reflejo). Aunque en la versión inglesa de la película la interpreta Lea Salonga, Aguilera grabó posteriormente el sencillo que también está incluido en el álbum que recoge la banda sonora de Mulán. El motivo es que había muy pocos artistas que consiguieran llegar a una nota concreta de la canción, Christina era la única que podía hacerlo. Gracias a este proyecto obtuvo un contrato para su primer disco con el que ganó un Grammy. En la versión en español la encargada de la interpretación fue Malú.

John Legend, Ariana Grande y La Bella y la Bestia

La adaptación del clásico La Bella y la Bestia, con personajes de carne y hueso, junta las voces de John Legend y Ariana Grande. En la película protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens de 2017 reinterpretan el tema original de Celine Dion y Peabo Bryson. Con toques más contemporáneos y el estilo inconfundible del ganador de un Grammy, la canción suena así:

Gisela y Frozen: el reino del hielo

A Gisela, desde sus inicios, ya se la veía con maneras de convertirse en una cantante Disney. Su voz angelical es perfecta para este tipo de películas. De hecho, durante su estancia en la primera edición de Operación Triunfo fue seleccionada para interpretar la banda sonora original de Peter Pan 2: Regreso al país de Nunca Jamás. La canción Aquella estrella de allá se convirtió en su primer single como solista. Su último gran éxito fue interpretar a Elsa en Frozen: el reino del hielo (2013).