Ana Guerra: “No sé si algún día me encaminaré por un estilo concreto”

En tan solo un año, Ana Guerra se ha convertido en una de las artistas españolas más solicitadas del momento. La vimos crecer encima del escenario en Operación Triunfo (todavía recordamos con una sonrisa aquella actuación de La Bikina que la llevó a ser favorita de la gala) y ahora, un año después de la final en la que quedó quinta, ha lanzado su primer disco: Reflexión.

Con nueve canciones, entre las que se encuentran algunos de sus éxitos como Lo Malo o Ni la hora, Ana Guerra no tiene miedo de tocar varios géneros. Lo mismo la escuchamos cantar un bolero que un reguetón, ¡y eso es lo que nos gusta de la artista canaria!

Pero, ¿cómo surgieron todas estas canciones? Para contarnos que hay detrás de cada tema que compone Reflexión, Ana War se ha citado con Óscar Martínez, nuestro presentador y DJ de LOS40. La artista nos desvela los secretos y las letras de canciones como Olvídame, Con Una Mirada o Bajito.

Además, reflexiona sobre el éxito que han tenido algunos de sus temas como Lo Malo o Ni La Hora (dos hits del pasado año).

Aunque nosotros acabamos de escuchar el disco entero de Ana Guerra, ella ya se encuentra trabajando en nuevos temas, tal y como aseguró en la entrevista: “He compuesto tres canciones que me hubiese encantado tener en el disco”.

También ha hablado de temas que ha tenido que rechazar: “Recuerdo que me llegó un hit que, si algún día sale diré que era ese, que pedí cambiar la letra, no me dejaban y dije ‘pues nada”.

¡Pero no solo eso! Le preguntamos a Ana cuál es su canción favorita del disco y tiene una que le ha marcado más que otras. Y no, no es Lo Malo. “Despierta tiene esa historia que la compuse en un momento en el que estaba bajita”, asegura Ana.

No hay duda que el disco de Ana Guerra tiene mucha historia detrás, ¡dale al play y descubre cómo nacieron todos los temas de la ex triufita!