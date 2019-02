África y Damión confirman su relación con un beso en pleno concierto de OT 2018

Este viernes, 8 de febrero, arrancaba la gira de OT 2018 en el WiZink Center de Madrid. Otro año más, miles de fans del formato acudían en masa a ver a sus ídolos cantar los temas que tantas alegrías les han dado.

De este modo, Alba Reche, Natalia, Famous, Miki y compañía, cogen el relevo de los chicos de OT 2017, subiéndose por primera vez solos al escenario de un concierto. ¡Ay, cómo pasa el tiempo!

Durante estos últimos días, hemos estado viendo a través de sus cuentas de Instagram cómo los chicos y chicas han estado ensayando. ¡Y no han parado! Así que, una vez en el escenario (y sin la presión de jugarse su salida de la academia) lo dieron todo.

Pero si anoche, en el WiZink Center, hubo unos protagonistas, fueron África y Damion. Los jóvenes, al más puro estilo de Aitana y Cepeda en el Bernabéu, se dieron un beso en los morros ante los miles de fans. Por supuesto, el público rugió, vitoreando aquel beso como si de un gol de su selección se tratase.

Ser lo dieron tras acabar de cantar Perfect, confirmando (por si alguien tenía dudas), su relación. Por si había dudas (y algún iluso o ilusa pensaba que era parte de la actuación), horas después del concierto, África ha subido una foto a su storie de Instagram en la que aparece ella y Damion de nuevo besándose. Vamos, más claro agua.

Este primer concierto ha recogido a 15.000 personas que han dado todo durante las 38 canciones que han entonado. ¡Ha habido tiempo para todo! Para bailar al ritmo de 1, 2, 3 de María y Famous, hasta para llorar con The Scientist de Natalia, que se ha atrevido a tocarla al piano.

La encargada de presentar el concierto ha sido María que, haciendo gala de su naturalidad, ha asegurado al público que tenía algo preparado, pero que se la había olvidado: "15.000 personas, una quiere hacer algo memorable como sacarme una teta, pero la tengo pegada".

Pero si ha habido un momento en que el WiZink Center se ha quedado sin palabras ha sido, sin lugar a dudas, cuando Alba Reche ha cantado La Llorona y She Used to Be Mine (canción que la ha llevado a salir hasta en el New York Times).

Otro que ha puesto a bailar a todo el WiZink ha sido Miki con La Venda. El representante de Eurovisión ha convertido en una fiesta el reciento. Además, antes de su actuación de Una lluna al’agua, ha tenido un emotivo discurso sobre la universalidad del lenguaje musical. Unas palabras muy aplaudidas en el show.

Sin lugar a dudas, este concierto ha sido solo la primera para de una gira que hará feliz a muchos fans del formato. Quién sabe, quizá nos sorprendan con más besos.