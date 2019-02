Kacey Musgraves - Rainbow [2019]

Kacey Musgraves es junto a Childish Gambino, una de las flamantes triunfadoras de los Grammy 2019 gracias sobre todo a su disco Golden Hour y canciones como Butterflies, Oh, What World, Space Cowboy o el tema que nos ocupa: Rainbow, cuyo videoclip acaba de publicar en Youtube nada más conocerse el resultado de los Grammy.

Aprovechando que se ha llevado a casa cuatro gramófonos (entre ellos Álbum del año, uno de los más importantes), la cantautora de Texas Kacey Musgraves publicaba el videoclip de su nuevo single, Rainbow, el tema que cierra su disco. En el videoclip vemos a distintas personas lidiando con sus problemas en la intimidad de su hogar hasta que aparece el arcoíris, ese halo de esperanza, ese pensamiento reconfortante, el mensaje que nos dice que todo va a estar bien.

Pero... ¿quién es realmente Kacey Musgraves? ¿estamos ante la nueva Taylor Swift? En este artículo te damos las claves para acercarte a esta increíble artista, que aunque no es muy conocida en nuestro país, lleva más de una década dedicada a la música.

Desde que en 2007 saliese de un talent show musical, Kacey Musgraves ya ha publicado tres trabajos discográficos. Su estilo es de raíz country pero se acerca a menudo a estructuras y sonidos más pop. La de Musgraves es una música amable que no siempre ha encajado. Los puristas del country la consideraban demasiado pop (además que se atreve a experimentar y llega a utilizar sintetizadores y autotune en canciones como Oh, What a World; por otra parte, sus canciones no pueden considerarse del todo pop, por lo que muy pocas radios en Estados Unidos han programado sus canciones.

En esa tierra de nadie en la que se sitúan las composiciones de la artista es precisamente donde reside su originalidad, su increíble tacto musical y donde la crítica y el jurado de los Grammy han visto una mina de talento y sensibilidad.

Golden Hour debutó en el número 4 de la lista Billboard de álbumes la semana de su lanzamiento y no solo recibió elogios de la crítica de su país. De hecho, la BBC nombró el disco como uno de los diez mejores de 2018.