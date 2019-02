Julia de ‘OT 2018’ graba una versión de ‘7 Rings’ de Ariana Grande

Tras salir de la academia de Operación Triunfo el pasado mes de diciembre, Julia Medina se ha encontrado en una nueva realidad: la gente la reconoce por la calle, tiene una cuenta de Instagram con miles de seguidores y da conciertos multitudinarios junto a sus compañeros. Además, tal y como anunció Universal, también tendrá single.

Su voz dulce y su forma de transmitir a través de la música la llevaron a ser una de las cinco finalistas del concurso. ¡Y no nos extraña! Demostró que no había género que se le resistiese: la veíamos igual de cómoda cantando 90 minutos de India Martínez que Born This Way de Lady Gaga.

Pues bien, ahora nos ha sorprendido cantando uno de los temas del momento: 7 Rings de Arianja Grande. La triunfita ha subido un vídeo en blanco y negro en su cuenta de Instagram donde canta un minuto del tema.

Eso sí, se trata de una versión muy especial, y es que Julia está solo acompañada de su piano. Un acústico que demuestra que no hay registro que a la artista se le resista. Además, demuestra que no hay quien se resista a cantar 7 Rings de Ariana Grande.

Julia, al igual que sus compañeros de Operación Triunfo 2018, ha empezado la gira por toda España. La primera parada fue Madrid el pasado viernes 15 de febrero. Allí, los dieciséis concursantes lo dieron todo con los temas que cantaron durante el concurso (algunos hasta sorprendieron con un beso en el escenario).

Tras la experiencia, Julia quisco compartir con sus seguidores unas fotos del momento, acompañadas de un texto donde describía cómo se sentía encima del escenario del WiZink Center: “Me han preguntado muchas veces que qué se siente en ese escenario, delante de tanta gente, y creo que aún no tengo clara la respuesta. Lo que sí sé es que he sido feliz ahí arriba”.

Además, en la misma publicación, la artista asegura que tiene “que asimilar mucho aún”. Estamos seguros que Julia lo acabará asimilando y nosotros también.