Ana Guerra y Aitana cantarán por primera vez ‘Lo Malo’ en Estados Unidos

Aitana y Ana Guerra no dejan de cosechar éxito. Mientras que la primera acaba de aterrizar en España tras estar varios días de promoción en Latinoamérica, la segunda acaba de lanzar su primer EP, Relfexión. Vamos, que no paran.

Ahora, por primera vez, Aitana y Ana Guerra actuarán juntas en unos premios al otro lado del charco. Las triunfitas cantarán su hit Lo Malo en la 31ª entrega de Premios Lo Nuestro. Pero no lo harán solas, la colombiana Greeicy, quien colaboró con ellas en el rémix del tema estará con ellas. Vamos, que solo faltará Tini para que estén las cuatro juntas.

Se trata de la primera vez que Ana Guerra y Aitana cantarán juntas Lo Malo en Estados Unidos. Y es que los Premios Lo Nuestro son unos galardones que concede el famoso canal latino estadounidense, Univisión, a los músicos hispanos del año. Un año más, el evento tendrá lugar en Miami, y reunirá a algunos de los rostros más conocidos de la música como Anitta, Yandel o Juanes.

Las propias triunfitas han anunciado su participación en la gala a través de Instagram. “Ey, mi Ana Guerra, que nos vamos a Miami. Ganas de verte Greeicy. Te vamos a echar de menos Tini”, ha escrito Aitana en su cuenta.

Por su parte, Ana Guerra también ha querido compartir su alegría con sus seguidores: “Por fin voy a cruzar el charco por primera vez con Aitana y Greeicy y estoy emocionadísima. Tini, faltas tú, pero lo repetiremos las cuatro”.

Sin lugar a dudas, se trata de una gran oportunidad para Aitana y Ana ya que Univisión es uno de los canales más vistos en español de todo Estados Unidos. ¡Nada mal!

Aitana pone fin a los rumores de mal rollo con Ana

Estos días, Aitana y Ana Guerra han estado en el ojo de todos los medios tras que saliese a la luz un rumor sobre un supuesto mal rollo entre ambas. Ahora, días después, la intérprete de Vas a quedarte a puesto punto y final a esas habladurías.

La catalana ha respondido tajante para la revista Hola que no existe ningún tipo de mal rollo entre ambas: “No, por Dios, pero qué es eso. Madre mía, ose yo flipo. No sé, no entiendo cómo funciona la prensa ahora mismo, pero no, no, para nada”.

De este modo, Aitana ha aclarado que no existe ningún tipo de conflicto con su compañera Ana Guerra, dejando claro que sigue vivo el espíritu de Aitana War,