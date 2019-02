‘The kissing booth 2’ volverá a unir a Joey King y Jacob Elordi

Cuando el pasado diciembre Netflix hizo balance de las películas que más éxito habían tenido en su plataforma una de las que resonó con más fuerza fue The kissing booth. Una comedia romántica juvenil en la que una chica se enamora del chico guapo y misterioso del insti con el peligro de perder a su mejor amigo que siente algo por ella.

Nada más estrenarse empezó a generar mucho interés y convirtió a sus protagonistas en las nuevas promesas de la plataforma, sobre todo al él, un australiano que veía como su primer gran papel era todo un éxito. Ella tenía una trayectoria más larga que la avalaba.

Tras saberse que la relación de Jacob Elordi y Joey King había traspasado la pantalla y era una realidad, volvió locos a sus fans.

Después de más de un año de relación y muchos momentos compartidos que podías seguir en sus redes sociales, los dos decidieron romper su relación y seguir con sus caminos por separado.

De hecho, la actriz, comenzaba este 2019 con un mensaje que dejaba claro que esa ruptura no había sido fácil para ella. “Tengo 8,7 millones de personas, realmente geniales, que me hacen sentir amada y apoyada y quiero agradeceros el año tan increíble que he tenido, aunque algunos momentos hayan sido difíciles. No creo que los pudiera haber soportado sin el jodido amor que me dais… y la tostada con mantequilla de cacahuete. Si hay algo que quitar de este año sería eso… Estoy muy agradecida, por todo lo bueno y lo malo. Aprendí mucho sobre mí misma este año y lo importante que es confiar en una misma y quererse”, escribía en su IG mientras bailaba en Times Square con su hermana.

Y es que su relación con Jacob Elordi comenzó, precisamente, en el rodaje de The kissing booth. Ahora volverán a coincidir aunque su situación ya no es la misma. Quién sabe si volver a trabajar juntos removerá cosas del pasado y les hará plantearse su relación. De momento tan solo King y Joel Courtney se han hecho eco de la noticia. Elordi no ha dado señales de vida.

Lo que está claro es que volverán a coincidir porque Netflix ha confirmado la secuela de esta película basada en la novela de Beth Reekles. En la primera entrega Vince Marello se encargó del guion y la dirección y, en esta continuación, volverá a estar al frente, junto a Jay Arnold en el guion.

Todavía no se sabe cuándo comenzará el rodaje ni cuál será el argumento pero todo apunta a que no veremos el resultado hasta 2020.