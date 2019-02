‘La Venda’ marca el ritmo: esto es lo que debes saber si te va el mestizaje musical

A medida que el verano se acerca, hay una frase en España que comienza a repetirse: “las fiestas de mi pueblo son las mejores, tienes que venir”. Año tras año, los que tienen pueblo se sienten afortunados e intentan convencer al resto de que sus fiestas patronales son lo mejor que van a vivir ese verano. Y, la verdad, razón no les falta.

Lo que se disfruta en las fiestas veraniegas no se compara con casi nada. Puede que sea por el reencuentro con los amigos que no ves durante el resto del año, pero lo cierto es que no existirían esos momentos sin una buena banda sonora. Y quienes saben hacerlo muy bien son las míticas charangas y orquestas con sus verbenas inolvidables en las que la gente del pueblo –además de otros infiltrados de los pueblos colindantes- cantan a todo pulmón “Maricarmen, tu hijo está en el after hour” o “Maria Lola se fue, oe oe”.

El claro ejemplo de mestizaje que te representa en la verbena de tu pueblo

Pues ahora ese sonido que tanto nos recuerda al verano en el pueblo, nos va a representar en el festival de Eurovisión. Este 2019 la canción elegida es La Venda y será interpretada por Miki Nunyez, uno de los 16 concursantes de la última edición de Operación Triunfo.

Es un tema compuesto por Adrià Salas, miembro de la banda catalana La Pegatina. Un grupo que lleva quince años repartiendo buen rollo allá donde van y uno de los culpables de que las verbenas tengan tanto ritmo. Han cosechado ya seis discos y hasta tienen su propio videojuego. También han pisado más de 30 países entre los que se encuentran China, México o Canadá.

El sonido de los de Montcada i Reixach está marcado por un eclecticismo en el que cabe la rumba, el ska e incluso el punk. Es esa esencia de la que Adrià Salas empapó La Venda y cautivó al público español en solo 3 minutos, no hacía falta más. A veces, lo bueno conocido es lo mejor y lo que este mes de mayo llevamos a Eurovisión es precisamente algo que nos representa más que nunca, tengas pueblo o no.

Escucha este tema mestizo de rumba con ska

Según nos comenta el propio Adrià, “A nivel de tempo, está cercano al merengue. A nivel de rollo, diríamos que es más ska. Las estrofas algunos dirán que son más rumberas”. Y es precisamente esa mezcla la que hace rica a la canción que nos representará este año, una fusión mestiza que no acostumbramos a sacar de su sitio de confort y que fuera de nuestras fronteras, en países como Chile o Colombia, se considera música mainstream. “Por eso los grupos de aquí viajamos allí y se nos entiende a la primera”, dice Salas.

La vende viene a ser una mezcla inclasificable

Es contradictorio que un sonido tan asentado en nuestro país, sea algo tan novedoso a la vez. Nunca habíamos llevado una canción relacionada con el mestizaje musical a Eurovisión. Lo cierto es que en es Cataluña donde se concentra más movimiento de mestizaje musical y de allí es precisamente Miki, el intérprete de La Venda y el mismo que nos reconocía en declaraciones a LOS40: “Desde que tengo uso de razón voy a conciertos de mestizaje”.

Miki está más habituado a un estilo que el resto de España parece sintonizar solo en verano o en momentos puntuales. De hecho, él mismo nos comentó que le gustaría que su música tuviese tintes del mestizaje porque se siente muy a gusto con ese tipo de música.

El mestizaje que cruza fronteras con toques tropicales

Fuera de nuestras fronteras, el mestizaje es consumido como el estilo habitual, de hecho, comenta Adrià Salas que “nuestros grupos de mestizaje viajan por a otros países porque se les entiende a la primera”. No quiere decir eso que no sean valorados en España pero podemos decir que no es un estilo mainstream como puede serlo en Chile y no todos los medios lo saben reconocer.

Para el intérprete de La Pegatina, “el mestizaje no es un estilo en concreto, sino una forma de entender la diversidad de la música y sus posibilidades”, sentencia Salas. Como tal, el artista defiende que ese crisol musical sea más valorado y que en nuestro país se refleje lo que ya programan muchos eventos de fusión mestiza, “ojalá ahora empiecen a entender lo que está pasando en los festivales”.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si La Venda puede ser el punto de inflexión para hacer del mestizaje un estilo más extendido en nuestro país y darle un poco más de cariño. De hecho, a modo de alegato, el propio Miki comentó que si algo le gustaría que consiguiera La Venda es hacer “que se nos caiga a todos la venda del mestizaje y que empiece a escucharse en las radios”.

Eurovisión dirá.