Paulo Londra se describe en Forever Alone

Sigo pensando en qué les puedo contestar

de cuando me preguntan de cómo soy en realidad

Pasa que a eso nunca lo había analizao'

Sin conocerme tanto les puedo contar que soy

Chico tranquilo, sin nada para opinar

Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta

Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar

Un reservado, loco, tímido, pero pegao

Algunos dicen "sí", otros dicen que no

Y las buenas pa' ti, también las buenas pa' vos

Yo sólo sigo aquí, sentadito en el sillón

Siendo un chico aburrido, perezoso y dormilón

Ao ao ao ao Perezoso y dormilón

Ao ao ao ao Perezoso y dormilón

Ao ao ao ao ao ao Perezoso y dormilón

Forever alone, no me hablen de amor

Estoy bien con mis gatas, mi flia, mis panas, mi gira, mi roll

Así me siento mejor: má-má piquete, más flow

Salgo siempre en luna llena y me fui a la condenado para el millón

Me tiene mal ese ron

y ese Fernet de litro

Y la Play 4 y el sushi, los party, las mamis que vienen al show

Pero para despejarme

sólo prefiero acostarme,

quedar 'quilito en mi cama,

olvidar los celulares

Ese ratito no llamen,

ese momento no llamen

que no voy a contestarles

no llamen, no llamen

Voy a contarles, contarles, contarles

Que no soy nadie tan interesante

Y por si queda duda cómo soy en serio,

aprovecho el ratito para confesarles que soy

Chico tranquilo, sin nada para opinar

Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta

Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar

Un reservado, loco, tímido, pero pegao'

Algunos dicen "sí", otros dicen que no

Y las buenas pa' ti, también las buenas pa' vos

Yo sólo sigo aquí, sentadito en el sillón

Siendo un chico aburrido, perezoso y dormilón

Ao ao ao ao Perezoso y dormilón

Ao ao ao ao Perezoso y dormilón

Ao ao ao ao ao ao Perezoso y dormilón