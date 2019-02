Increíbles respuestas: ¿Cómo te pillaría el fin del mundo?

Hoy en Anda Ya hemos querido conocer qué opina nuestros oyentes y que haría en caso de que el fin del mundo llegase y solo tuvieran cinco minutos de vida. Pero claro, esto además lo hemos preguntado a unas personas muy especiales.

Dani Moreno, “El Gallo”, ha salido a la calle para hablar con nuestros queridos yayos. Y es que atento a las noticias que nos ha llegado estos últimos días.

Supuestamente, y como dicen los científicos, el próximo lunes 9 de septiembre de 2019, que por lo menos nos pilla en lunes y no de cara al fin de semana, un asteroide de unos 40 metros de diámetros podría chocar contra la Tierra a una velocidad de 44.000 kilómetros por hora.

Si eso llega a suceder podría llegar a arrasar una superficie de unos 50 kilómetros de diámetro. Esta amenaza, que ya está siendo estudiada desde hace meses, no es un peligro para los científicos, pero eso sí tampoco le quitan ojo.

En todo este tiempo que tiene que pasar para que llegue hasta aquí, su dirección puede variar, puede reducirse, desintegrarse o simplemente desaparecer. Así que a los miedosos y alarmistas podéis estar tranquilos, aún no ha llegado nuestra hora.

Aun así y después de quitar el miedo a los más sufridores, hemos conocido el testimonio de personas que igual merecen hasta una sección diaria en Anda Ya.

@MigOnMars estaba leyendo los comentarios de la noticia de la próxima misión que va a intentar desviar un asteroide y encontré esta joya de comentario! Jajaja! pic.twitter.com/BUscD32Th2 — Franco Martinez (@AFrank_Martinez) February 16, 2019

Emilio, que ya no recuerda sus años pero que sí estima que serán unos noventa yyyy tantos. Dice que él no se escondería y que eso de hacer el amor “ya es tontería”.

Otro de nuestros seguidores más originales e internacionales se llama Heros y dice que le gustaría estar en Hawái si esto pasa, y seguro que le pillará “swimming con los delfinos”.

Conchi se niega a hacer el amor en esos cinco minutos porque no le daría tiempo a nada, eso no es suficiente para ella. Luisa tampoco se lo plantea, pero en su caso no por tiempo, sino porque con su marido ya no hay manera….

No te pierdas este increíble reportaje donde verás las mejores respuestas sobre qué hacer con tus últimos minutos si llega el fin del mundo. Estamos seguros de que tú también darías un espacio en tu vida a estos oyentes.

