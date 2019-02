Shawn Mendes sigue los pasos de Justin Bieber y ya posa en ropa interior

Shawn Mendes le ha tomado el testigo a Justin Bieber en esto de posar en ropa interior como imagen de Calvin Klein. Ambos son cantantes de éxito, jóvenes y canadienses pero, sobre todo, son grandes influencers que es lo que la marca busca para difundir sus propuestas. De ahí que ya hayamos visto a las Kardashian o Jamie Dornan, entre muchos otros.

A sus 20 años, Mendes se ha convertido en el nuevo fichaje de Calvin Klein para promocionar sus calzoncillos más icónicos. Y, nada más publicar un par de imágenes adelanto de lo que será la campaña, las redes han ardido y la firma se ha convertido en TT durante el fin de semana.

Mendes con calzoncillos blancos o negros, sus fans tienen donde elegir porque el cantante ha mostrado las dos versiones. Una mientras andaba por la cocina y la otra, mientras se hacía en interesante sentado en una butaca con la guitarra a un lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 16 Feb, 2019 a las 2:12 PST

“Hahah!!!! Oooh, mierda!!!”, escribía en los comentarios Charlie Puth. “Alguien, en algún lugar, se está dando cuenta ahora que esta foto se ha tomado en su airbnb…”, añadía el compositor y líder de OneRepublic, Ryan Tedder. “Killin’it”, escribía, por su parte, Jennifer Lopez junto a unas llamas de fuego. Julia Michaels también compartía una serie de emojis para dejar claro que estaba encantada con las fotografías.

La que seguro que le ha mostrado ya todo su apoyo es su gran amiga Camila Cabello con la que coincidió en los Grammy donde descubrimos que la llama, cariñosamente, Camilita, un apodo que sus fans han recibido de muy buena manera.

Esta semana podremos conocer el resto de las imágenes que forman parte de esta nueva campaña y que seguro que van a causar una revolución porque Mendes es uno de los artistas que más lo petan últimamente.

Parece que tiene el don de la ubicuidad y no paramos de verle. Todavía se comenta su actuación en los Grammy junto a Miley Cyrus y hay quien no deja de ver en bucle su actuación en el tributo de la NBC a Elvis Presley en el que interpretó If I can dream junto a Post Malone o Carrie Underwood, entre otros.