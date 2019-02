El estreno masivo de Ariana Grande

Las cifras de Ariana Grande vuelven a ratificar el gigantesco éxito de la cantante en este 2019. Hace unos días os contamos que había destronado a otras estrellas como Taylor Swift, Katy Perry o Selena Gómez pero el boom de su nuevo lanzamiento no se detiene ahí.

El debut de Thank u, next, su nuevo álbum de estudio, ha obtenido el récord absoluto de escuchas en streaming de un disco en su lanzamiento. Más de 300 millones de reproducciones se han producido en diferentes plataformas online triplicando al que hasta ahora tenía ese récord: Ed Sheeran con Divide y 125 millones de escuchas.

Desde que se computan esta clase de datos, es el estreno más masivo de una artista femenina y el único álbum pop que entra de los 20 con mayores cifras, todos ellos de hip-hop.

En la traducción a las listas, Ariana Grande va camino de convertirse en número 1 de Billboard en Estados Unidos. Un número 1 al que habría que añadir su liderazgo también en las listas australianas y su primer puesto en el Top británico de superventas.

Thank u, next no sólo está consiguiendo batir récords sino que además ha sorprendido a críticos y expertos que condicionaban su éxito debido al poco tiempo transcurrido desde que Ariana Grande publicó Sweetener.

No suele ser habitual que una artista de la talla de Ariana Grande publique dos discos en menos de un año pero queda claro que si la forma de consumir música ha cambiado, también lo ha hecho la forma de crearla y publicarla.