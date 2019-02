Little Mix ft Ty Dolla $ign - Think about us [2019]

Ya tenemos segundo single de LM5, el último álbum de Little Mix que publicaron en noviembre y que apuesta por el empoderamiento femenino. Y aunque parecía que sólo iban a colaborar con mujeres, de repente se ha unido a ellas Ty Dolla $ign (el novio de Lauren Jauregui) para lanzar un remix de Think about us.

Y tras haber escuchado el single como adelanto, luego llegó el vídeo dirigido por Bradley & Pablo que son responsables también de vídeos de Dua Lipa o Cardi B. En esta ocasión han querido que cada una de las chicas representara un sentido.

Así, Leigh-Anne Pinnock se erige como representante de la lujuria; Perrie Edwards, como el amor; Jade Thriwall es la frialdad y Jesy Nelson, la pasión.

“Solo queremos daros un enorme Gracias. No importa lo que pase, vosotros habéis sido completamente increíbles y estamos bendecidas por tener seguidores tan fieles y entregados”, escribían en sus redes para anunciar que su nuevo vídeo ya estaba disponible.

Las chicas han logrado tomar el testigo de las Spice Girls y convertirse en la girl band de más éxito en el Reino Unido. Estos días no han dejado de hacer campaña para que la gente votara por ellas en los Brit Awards, los premios musicales de su país que se entregarán este 20 de febrero y que podría otorgarles dos estatuillas, una como mejor grupo británico y otra por el mejor vídeo musical británico por Woman like me, el anterior al que presentan ahora.

Sin duda, un buen momento para este cuarteto de chicas que ya tienen la agenda completa de aquí a final de año con una gira que las hará recorrer tanto su país como otros europeos.

De momento, vamos por pasos y nos quedamos con este nuevo vídeo que vuelve a poner el acento en la sensualidad que derrochan estas cuatro mujeres que todavía tienen un largo camino por delante y que han demostrado que los grupos de chicas funcionan.