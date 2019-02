Kim Kardashian olvida a su hija y todas las cámaras lo graban

Todos, sin excepciones, y si alguno dice que no probablemente esté mintiendo, hemos metido la pata en alguna ocasión.

Desde pequeños con aquel trabajo que debías hacer pero que olvidaste y decidiste contar una mentira insostenible, en nuestro primer día de universidad donde hiciste un comentario sobre el profesor nuevo y lo tenías al lado o en esos primeros días de trabajo en los que meter la pata era el pan de cada día.

Es verdad, que por lo general da algo de vergüenza contar esas situaciones en las que hemos quedado un poquito, o mucho, en evidencia, pero también es cierto que cuando pasa un tiempo prudencial ya es gracioso contarlo.

Quienes no tienen opción, en muchas ocasiones, para contarlo o no son los famosos. Las fotos, vídeo y toda esa hemeroteca que se guarda año tras año no les perdona una… Y eso a nosotros nos encanta. No te pues imaginas la cantidad de famosos que la lían.

Nuestro primer “tierra trágame” es para la cantante Ana Guerra. En 3 de enero quiso felicitar a su compañera de Operación Triunfo Amaia que celebraba su 20 cumpleaños. Con tan mala suerte que la cantante de Bajito y Ni la hora publicó una foto en la que pensaba que ella salía con Amaia.

No sé qué me ha pasado hoy, ayer tenia el humor subido y hoy no sé ni quién soy 😂😂😂

Me voy a dormir pic.twitter.com/2tLzt1vg3x — Ana Guerra / War (@anaguerra) January 3, 2019

Por lo menos la anécdota quedó como algo gracioso y Ana Guerra no dudo en comentarlo en sus redes. Además, Twitter nos regaló algún que otro tuit divertido.

Con esta foto Ana Guerra felicitará a Aitana por su cumpleaños pic.twitter.com/VgYzoyPG4A — nora (@itsnoranl) January 3, 2019

Ana Guerra eligiendo la foto para felicitar a Amaia pic.twitter.com/JPT2oPoD1E — Quisás quisás uh uh (@pmsv96) January 3, 2019

Otra de las celebrities que ocupan todos nuestros artículos y titulares es Kim Kardasian, ella y su familia no quieren que nos aburramos y siempre nos regalan algún momento ya sea por gracioso o por excéntrico.

Este es sin duda uno de los más icónicos y que quedarán para el recuero. Toda la prensa pudo grabar el momento en el que Kim Kardashian olvidó a su hija North West, cuando aún era un bebé en un hotel... Ella o desmintió pero poca gente la creyó, juzga tú mismo.

Si esto te ha parecido poco, no dudes en escuchar las meteduras de pata de nuestros propios oyentes, algunas dan hasta vergüenza ajena... Solo tienes que pinchar en el vídeo que te dejamos, algunas son tremendas.

