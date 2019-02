El desafortunado comentario de una concursante de ‘GH Dúo’ al escuchar a Aitana Ocaña

Los concursantes de la casa de 'Gran Hermano' no suelen ser conocidos por su talento, sin embargo, hay alguno capaz de criticar el de otros.

Este ha sido el caso de Carolina Sobe, actual participante de la edición de 'GH Dúo', que al escuchar la voz de Aitana Ocaña cantando "Mejor que tú" de su primer disco, exclamó: "Uy esta, aquí la tengo, aquí con sus canciones", aseguraba mientras señalaba el cuello.

Segundos después, elogiaba a la cantante - que ahora es Número 1 de LOS40- añadiendo la siguiente percepción que tenía sobre ella: "Ay, con lo maja que es, por Dios".

Pero más tarde continuó comentando lo que sentía al oir la canción de fondo en el hilo musical de la casa de Guadalix: "Todo es tú, vaya tema. No puedo y siempre gritando. No hija mía, no".

Las redes ardieron: aunque había quién decía que las palabras de Carolina Sobe le representaban, la mayoría de ellos se echaba las manos a la cabeza por este atrevimiento. Y es que, la concursante es solo conocida por su paso por la casa de Guadalix en 'GH 11', 'Supervivientes' y tener una relación con Julio Ruz, el ex de María Jesús Ruiz.

Por lo que los seguidores de la cantante se preguntaban cómo alguien sin ningún talento podía tener tal actitud hacia una de las artistas más prometedoras del panorama musical.