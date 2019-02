Berto Romero: ‘Decepciono a mis hijos a diario y me odian’

Ser padre te cambia la vida… Y aunque siempre queramos hacerlo todo muy bien y ser unos padres estupendos muchas veces las situaciones con los hijos, se nos escapan…ya sea por despiste o porque no controlamos en todo momento y la liamos.

El claro reflejo de esa realidad, que en ocasiones, viven los padres tiene una serie propia creada y protagonizada por Berto Romero y se llama Mira lo que has hecho.

Después del éxito de la primera temporada, este próximo 22 de febrero se estrena una segunda temporada de la serie en Movistar +. Si en la primera entrega conocíamos cómo eran los primeros pasos de ser padre, ahora irá un paso más allá.

En 2017, Berto quiso dar a conocer este nuevo trabajo en Late Motiv y para ello, no pensó mejor forma que reunir a sus tres hijos para promocionarlo. La idea era contarles su nueva aventura, y claro, no quedó del todo bien a la primera. Aquí lo tenéis, seguro que te saca más de una sonrisa.

La serie, que regresa con un salto temporal tendrá a sus protagonistas Berto Romero y Eva Ugarte experimentando un segundo embarazo, pero esta vez de gemelos.

Además, la trama no queda solo ahí, mientras Sandra, el personaje de Eva Ugarte, está embarazada, Berto está creando una serie basada en su propia vida, concretamente en el momento en el que tuvo a su primer hijo. Todo se vuelve un caos para estos padres…

Berto, que hoy ha estado con nosotros en Anda Ya, dice que poco de lo que sucede en esta serie puede identificarse con su propia vida pero que sus experiencias y las de su entorno le han servido: “Si mi vida fuese como esta serie sería muy intensa”.

La clave de este éxito se las debe “al realismo” de la serie. Y aunque las personas más críticas de su casa no la han podido ver seguro que se reirían, “es demasiado para ellos. Tienen prohibido ver cualquier cosa en la que salga yo”.

Si quieres saber más sobre Mira que has hecho de Berto Romero no dudes en pinchar el vídeo.