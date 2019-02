Chenoa se sincera: “En el lado personal me he querido poco”

"La curiosidad es lo que me da alimento". Con esta frase cerrábamos la primera parte de la entrevista a Chenoa donde nos presentaba A mi manera, la canción que ha supuesto su regreso a la escena musical y su vuelta oficial al sonido urbano. Y para los más curiosos revelamos ahora la segunda y última parte de este encuentro donde esta super woman se abre en canal para hacer un repaso de sus casi 20 años en la industria.

En estos 20 años de carrera he aprendido a elegir, por eso no me he casado

"He tenido el llanto, el sacrificio y el gestionar emociones", dice la intérprete en LOS40 cuando hace balance de su carrera. "Pero también he aprendido a elegir. Por eso no me he casado ni me han durado las parejas".

Mi mejor disco fue el que menos se escuchó

Tampoco se arrepiente de los pasos que ha dado profesionalmente. De hecho, la artista admite que si pudiese viajar al 2001 no le diría nada a la Chenoa de entonces: "Todo lo que ha hecho, incluso fallar, ha sido importante y está bien hecho".

Chenoa habla del fenómeno 'OT 2017'

También ha habido tiempo para hablar de lo que ha supuesto la vuelta de Operación triunfo a la televisión, lo que ha desencadenado en un nuevo fenómeno de masas con los chicos de OT 2017 como protagonistas.

"El fenómeno ha sido diferente porque nosotros no teníamos redes sociales", explica. "Han tenido un 'boom' maravilloso y lo están aprovechando muy bien, y eso es lo importante. Lo que pasa es que después de un segundo disco tiene que haber un tercero, un cuarto y….ahhhh".

Además, Chenoa, que ha vivido en primera persona el fenómeno Operación triunfo, aprovecha la ocasión para dar un consejo a las nuevas generaciones del talent musical.

Dale al play para ver la entrevista completa de Chenoa en LOS40