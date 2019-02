Bebe Rexha - Last Hurrah [2019]

Las primeras imágenes que Bebe Rexha nos dejó ver de lo que iba a ser el vídeo de su nuevo single ya supimos que iba a llegar cargado de polémica porque es de los que tiran de provocación. Y no ha defraudado.

Ya ha lanzado el vídeo que ha dirigido el veterano Joseph Kahn. Un realizador que ha firmado algunos de los videoclips más importantes de las últimas tres décadas entre los que se incluyen Bad Blood de Taylor Swift, LoveGame de Lady Gaga o Love the way you lie de Eminem con Rihanna.

“Mensaje número 1: No juzgues a alguien porque peca de diferente manera que tú”, escribía la cantante en redes sociales. Hace referencia a este nuevo tema que publicó hace ya una semana. De hecho, ya ha recibido muy buenos comentarios. “Yo leyendo todas sus reacciones a Last Hurrah (protejan sus oídos)”, escribía junto a un vídeo en el que se la puede ver dando un grito de alegría por las buenas críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha) el 15 Feb, 2019 a las 9:06 PST

Y es que ella se ha empeñado en ser la sucesora de Madonna y parece que tiene bastantes papeletas para conseguirlo. De momento, ha demostrado que puede jugar tan bien como ella con la provocación que une sexo con Iglesia y que no le teme al qué dirán.

Aparece convertida en un ángel vestida de blanco y con alas y termina rodeada de fuego, entre llamas y vestida de rojo y la transformación tiene su explicación a través de una serie de imágenes que resultan hipnóticas y que tienen como objetivo impactar y, en muchos casos, lo consigue.

Lo que está claro es que ella está tremendamente sexy y espectacular y cuesta creer que tan sólo hace unas semanas se quejara de que había varios diseñadores que no querían vestirla para los Grammy porque no tenía la talla estándar que suelen ceder para los posados en alfombras rojas.

Hablando de esa lucha que mantiene en torno al body positive hay que agradecer que en este vídeo haya incluido imágenes en las que podemos ver las estrías que tiene en las piernas y que son muy comunes en el género femenino aunque las divas suelan intentar esconderlas. Afortunadamente, cada vez menos.