Alejandro Sanz estrena en directo Back in the city por todo lo alto

Alejandro Sanz, el artista español con mayor número de LOS40 Music Awards protagonizó uno de los momentos estelares durante la trigésima primera edición de los Premios Lo Nuestro en Miami.

En este espectacular escenario hizo una no menos espectacular interpretación de Back in the city, siendo la primera vez que la canción sonaba en vivo y en directo ante el público.

El tema, que se estrenó el pasado 7 de febrero, es el segundo sencillo de su esperado proyecto musical #ElDisco y cuenta con la colaboración de Nicky Jam.

Una inédita combinación que, de forma natural, desmonta cualquier etiqueta asociada a géneros o estilos. Back In The City recibe la bendición de Celia Cruz incluyendo un sampleado de su éxito Por si acaso no regreso grabado por la Reina de la Salsa.

Tras su presentación estelar, Alejandro Sanz se sumó al homenaje al legendario cantautor brasilero, Roberto Carlos, con Esa Mujer tema que interpretaron juntos y haciéndole entrega del Premio a la Excelencia.

Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, el músico madrileño sigue demostrando su talento y su capacidad para sorprender a todo el mundo con sus diferentes registros musicales.