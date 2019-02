Melendi, Alejandro Sanz y Ellie Goulding con Diplo, aspirantes de la semana

Empezamos marzo con un nuevo cargamento de candidatos. De cara a la próxima lista, estas son las canciones que pueden incorporarse como novedad. Esta semana, la variedad domina el apartado de aspirantes.

Ramón Melendi fue número uno de LOS40 con su último single, Déjala que baile, en el que colaboraban Alejandro Sanz y el rapero Arkano. Ahora nos presenta una nueva canción, Besos a la lona, en la que utiliza metáforas pugilísticas para hablarnos de una relación tormentosa.

El asturiano está de plena actualidad por varias razones. Hace unas semanas fue padre por cuarta vez; como él nos contó, "soy como las Olimpiadas, tengo un hijo cada cuatro años". También es noticia por su participación en la película de animación Cómo entrenar a tu dragón 3, junto a Cristina Boscá y Dani Moreno. A esta cinta aporta, además, el tema El cierlo nunca cambiará. Su entrada en lista este sábado puede corroborar su buen momento. Para ello, usa en redes el HT #MiVoto40Melendi.

Nos alegra enormemente que Ellie Goulding esté de nuevo en el radar de LOS40, en esta ocasión con su colaboración junto a Diplo y Swae Lee en el tema Close to me. Muy querida en España, Ellie es una de las cantantes más importantes del pop británico actual, y nos ha brindado éxitos como Your song, Burn, Love me like you do o Something in the way you move.

Ahora se ha juntado con uno de los DJs más potentes del momento, Diplo, para facturar este Close to me. Un Diplo que está actualmente en lista con su tema Blow that smoke, con Tove Lo (en este caso como parte del colectivo de productores Major Lazer), y que hasta hace muy poco estuvo también con Electricity, junto a Dua Lipa (como componente del dúo Silk City). Desde luego no se le puede reprochar que no sea currante. Para que este tema entre en la lista, hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40.

Y cerrando el contingente de candidatos encontramos a Alejandro Sanz. El madrileño, que está actualmente en lista con otro tema, No tengo nada, podría hacer doblete si ingresara con su nuevo single, Back in the city, junto a Nicky Jam.

Es el segundo sencillo de su nuevo proyecto, titulado #ElDisco, y que se espera vea la luz en los próximos meses. Alejandro estrenó Back in the city a finales de febrero en los premios Lo Nuestro, en Miami. Si quieres verlo dentro, usa en Twitter #MiVoto40AlejandroSanz. ¡Suerte a todos!