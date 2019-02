Alejandro Sanz y Ana Guerra ya tienen su foto juntos

Antes de despedir el 2018 y comenzar año nuevo tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Guerra para conocer cuáles eran sus propósitos para este 2019. Cuando tuvo que contestar a qué artista le gustaría conocer en estos meses, lo tuvo claro: Alejandro Sanz.

Pues bien, ya podemos decir que deseo cumplido. El cantante acaba de publicar una foto que deja constancia de que se ha producido el encuentro. “Qué bonitas las sonrisas que son de verdad”, escribía junto a la imagen en la que podemos verles en un gesto muy cariñoso.

“Aitana, ¿y nuestra foto?”, añadía Alejandro. De momento no la hemos visto pero seguro que la sonrisa de Aitana sería igual de grande que la de Ana porque al final, el madrileño es un referente para todos los que sienten pasión por la música en nuestro país. Eso y que es complicado no echarse unas risas cuando estás a su lado.

“Ana gracias por el cariño. Sois gente bonita por donde se os mire”, añadía el autor de Back in the city. Palabras que nos hacen pensar que una colaboración entre ellos no sería algo descabellado. Claro que, de momento, es solo un deseo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 27 Feb, 2019 a las 8:42 PST

Tiene pinta de que #ElDisco ya está cerrado, así que nos queda preguntarnos: ¿Podremos verles cantar juntos en alguno de sus conciertos? Sin duda, los fans tanto de uno como de otra, estarían encantados. Y, además, ella, en más de una ocasión ha expresado su deseo de querer cantar con él.

Ambos han coincidido en Miami donde participaron en los Premios Lo Nuestro. Alejandro estrenó en la gala su nuevo single por primera vez en directo. Todo un éxito que aplaudieron tanto aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo in situ como los que disfrutaron del momento desde la distancia.

Uno de los que estuvo presente fue Miguel Ángel Muñoz que fue a Miami para acompañar a su chica y que compartió un, “Bravo tú genio!”, junto a la imagen que publicó el madrileño para agradecer a los premios su apoyo a la música latina.

Allí estaban también Ana y Aitana presentando por primera vez en Estados Unidos la canción que comparten, Lo malo. Y allí coincidieron los tres y ya se sabe lo buen anfitrión que es Alejandro con los españoles que pasan por Miami.