Los Black Eyed Peas vuelven a Barcelona 10 años después

“I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night” cantarán los mitiquísimos Black Eyed Peas en la décima edición del Cruïlla el próximo 3 de julio. Vamos, que esa noche sí que va a ser para recordar.

Y es que uno de los grupos más famosos de la década de los 2000’s vuelven a actuar en Barcelona en el Festival Cruïlla diez años después de su último concierto multitudinario en la ciudad.

El grupo, que no cuenta con Fergie desde 2017, se subirá al escenario Estrella Damm el 3 de julio para arrancar el festival. No hay mejor manera de empezar cuatro días de música que con el buen rollo y el ritmo de los hits de Black Eyed Peas.

CONFIRMATS!🔥BLACK EYED PEAS en concert a Barcelona, per primer cop en gairebé 10 anys! La fàbrica de hits arriba el 3 de juliol al #Cruïlla2019! 💃🏿🕺🏾

Y es que la propia organización del Cruïlla 2019 ha ampliado un día su programación para que el grupo estadounidense actúe. ¡Y bendita la hora!

Pero Black Eyed Peas solo es el primer gran grupo que actuará en el Festival. La edición ya ha confirmado varias actuaciones: Kylie Minogue, Bastille, Zaz, Vetusta Morla, Years & Years o Garbage, Love Of Lesbian, Michael Kiwanuka, Natos y Waor o Tiken Jah Fakoly. Para conseguir la entrada, solo tienes que pinchar aquí.

De este modo el Festival Cruïlla 2019 llenará de música el Parque Fórum de Barcelona los días 3, 4, 5 y 6 de julio. Además, este año han ampliado el aforo hasta las 100.000 personas. ¡Para que nadie se quede sin verlo!

Sobre los Black Eyed Peas

Los Black Eyed Peas comenzaron sus andaduras musicales a finales de los noventa, consiguiendo un éxito masivo a mediados de los 2000’s con temas como I Gotta Feeling, Pump It, My Humps o Where Is Love?

El pasado 2018, tras un descanso para que los integrantes se centraran en sus carreras en solitario, decidieron volver con Masters Of The Sun Vol. 1. Habían pasado ocho años desde The Beginning, el último álbum que habían lanzado. Eso sí, esta vez Fergie no estaba con ellos. En 2017, la voz femenina del grupo comunicó que no volvería con ellos.