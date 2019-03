Tom Walker: “Me quitaron el Brit después de los premios y no lo he vuelto a ver”

Tom Walker es uno de esos currantes de la música por el que uno siente cierta alegría y satisfacción cuando las cosas le van bien. Este artista escocés lleva desde 2016 trabajando duro en esta industria y está empezando a recoger los frutos en forma de éxito.

Leave a light on fue la canción que le ha catapultado al estrellato y que le ha servido para recoger el premio Brit a Artista Revelación y LOS40 Music Award en esa misma categoría.

Con 27 años recién cumplidos el pasado mes de diciembre, este vocalista y compositor está a punto de lanzar su debut discográfico, What a time to be alive. De su álbum, su vida personal, sus canciones, sus influencias y mucho más quisimos hablar con él. ¡Mira!

LOS40: ¡Enhorabuena por tu primer Brit! ¿Te lo esperabas?

Tom Walker: En absoluto. Estaba deseando llegar a los premios y tener una gran noche con mi equipo. Si hubiéramos ganado un premio habría sido un plus, pero me sorprendió totalmente.

Te he leído en alguna entrevista que estabas pensando ponerlo en el cuarto de baño...

T.W.: En realidad no sé dónde está ahora. Me lo quitaron después de los premios y no lo he vuelto a ver desde entonces. Es un premio tan grande que me gustaría poder compartirlo con mi equipo de alguna manera o intentar que se hagan duplicados para todos, Pero ¡sí, va a ir al baño!

En noviembre ganaste LOS 40 Music Award a Artista Revelación, ¿dónde lo tienes puesto?



T.W.: Tengo mi premio LOS40 sobre mi chimenea en el salón. Mi chica Annie ha hecho una sección en nuestro salón para todos mis premios, ya que los iba dejando al azar por todo mi apartamento. Ahora están todos ordenados en mi salón pero para ser sincero no fue idea mía. ¡No soy tan vanidoso!

En tu speech durante los Brits te acordaste de tu abuela. ¿Has hablado con ella? ¿Qué te ha dicho?



T.W.: Se quedó asombrada. Realmente me ha apoyado durante toda la campaña de los Brits e incluso los medios locales la entrevistaron hace unos días. ¡Ha sido una leyenda absoluta asegurándose de que todos sus amigos y familiares voten por mí y sin ella no estoy seguro de que hubiera ganado!

Hemos podido escuchar canciones tuyas r&b como Sun goes down, indie pop-rock en Play dead, pop en Blessings... ¿En qué género te sientes más cómodo?



T.W.: Cada vez que escribo una canción, realmente no pienso en cómo quiero que suene antes de empezar. Simplemente comienzo a escribir y todo lo que sale sale. Supongo que es por eso que todas mis pistas suenan tan variadas. Nunca sentí que debiera mantener un cierto sonido o algo así. Estoy influenciado por tantos artistas diferentes, desde AC / DC, The Police hasta Arctic Monkeys, que es difícil para mí mantener un solo sonido.

¿Y qué sonido podemos esperar en What a time to be alive?



T.W.: Creo que es un álbum que llega en el momento justo. Es un monton de trabajo al que he dedicado toda mi vida sin saber si llegaría en algún momento o no. Es mi vida entera así que estoy muy emocionado y nervioso de ver cómo será recibido. Creo que algunas de las pistas realmente sorprenderán a los fans, ya que no suelen ser lo que se esperan de mí, hablando desde el lado positivo.

WHAT A TIME TO BE ALIVE... and what a time indeed. My debut album is OUT NOW!!! https://t.co/pKUnVciAYa pic.twitter.com/hZ0ULlAYDX — Tom Walker (@IamTomWalker) 1 de marzo de 2019

Tienes ahora shows sorpresa en Manchester y exclusivos en Leeds para quién ha reservado tu disco. ¿Es una gran forma de presentar al público tu faceta de estudio y en directo?

T.W.: Sí, me encantan los eventos gratuitos para fans. Ellos son la razón por la que estoy aquí así que creo que es muy importante devolverles algo. También firmaré discos y conoceré a los fans en estos eventos. Tratamos de hacer la mayor cantidad posible de eventos de ese tipo. Soy una persona normal y quiero ser accesible para mis fans

Italia, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Francia... Tienes un montón de conciertos y de viajes entre marzo y junio. ¡Menuda primavera!



T.W.: Si... ¡y no puedo esperar! Me encanta estar fuera tocando en vivo. Es por eso que empecé a hacer todo esto. Tengo tanta suerte de poder viajar por el mundo tocando para los fans que cantan mis letras . ¡Es solo el siguiente nivel!

En Italia quizá te encuentres con Paolo Nutini ¿Ya le has propuesto la colaboración que querías hacer con él?



T.W.: Estoy esforzandome al maximo y no soy vergonzoso si tengo que pedirle a alguien que nos reunamos y hagamos música. Tan pronto como el esté listo, ¡estoy aquí y esperando!