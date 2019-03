Cristina Pedroche se disfraza de Dabiz Muñoz y está irreconocible

La pareja Cristina Pedroche - Dabiz Muñoz son unas fuente inagotable de noticias hagan prácticamente cualquier cosa que hagan. Pero su celebración conjunta de carnavales no es, precisamente, cualquier cosa...

Porque la presentadora se ha convertido por unas horas en su marido Dabiz Muñoz y ha quedado totalmente irreconocible. Su caracterización fue producto del equipo de maquillaje de Zapeando pero en sus redes sociales sus vídeos y fotografías han trascendido a la pequeña pantalla.

Camisa de chef a modo de camisa de fuerza, pantalones oscuros, cabeza afeitada salvo la cresta y maquillaje para simular la barba fueron los elementos escogidos para una perfecta conversión de Pedroche en Muñoz.

El chef ha quedado encantado con el resultado y más después del romántico mensaje que le ha dejado Cristina Pedroche en su perfil: "Y ¿qué hago si le amo? ¿Si es mi mejor amigo? ¿Si todo el rato me estoy riendo con él? ¿Si solo quiero pasar el resto de mis días a su lado? ¿Si no puedo estar más enamorada? Pues me disfrazo de él y le hago un homenaje. Además así ya sé cómo serían nuestros hijos (si los tuviéramos)".

Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 1 Mar, 2019

Lo curioso del asunto es que Cristina Pedroche ha hecho un Dabiz Muñoz disfrazándose de Dabiz Muñoz en este carnaval. Porque lo normal suele ser que sea el cocinero el que se disfrace de Pedroche.

En los últimos años es habitual que los arriesgados y llamativos trajes de Nochevieja acaben sobre el cuerpo del chef en unas publicaciones que suelen volverse virales en las redes sociales.

¿Quién crees que imita mejor al otro: Cristina o Dabiz?

A ellos les encanta y lo difícil es saber quién le está 'comiendo los morros' a quién...