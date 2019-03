Shakira presume de hijo en redes sociales

El pasado 29 de enero el hijo pequeño de Shakira y Gerard Piqué cumplía 4 años. El menor de los dos hermanos parece que es el orgullo de mamá que ha roto su silencio en Instagram respecto a sus hijos para compartir una foto de Sasha.

“Mi niño se me está creciendo muy rápido!”, escribía junto a una foto en la que podemos ver al pequeño como una promesa del modelaje. Con un outfit vaquero tanto con el pantalón desgastado como la cazadora clásica, pone su pie sobre un balón de baloncesto con el emblema de Supermán.

Esa pose, por no hablar de su flequillo perfectamente colocado, nos da la sensación de que está preparado para una sesión de fotos propia de un catálogo.Es la primera foto que comparte Shakira de alguno de sus hijos en lo que llevamos de año. Bueno, tanto ella como Gerard Piqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 3 Mar, 2019 a las 6:15 PST

La última foto que compartieron ambos, en la que podíamos ver a los pequeños, es del pasado diciembre cuando estaban de vacaciones por Finlandia e Italia y decidieron felicitar la Navidad con una estampa familiar.

No es que estén todo el día compartiendo fotos de sus hijos, pero sí es cierto, que solían hacerlo con más asiduidad el año pasado. No sabemos si tendrá algo que ver el momento complicado que vive la familia y no lo decimos por las continuas crisis de las que habla un determinado tipo de prensa, sino de los problemas que tienen con Hacienda o las críticas que ha recibido por no estar presente en el concierto que unió a muchos artistas para recaudar fondos para los que están sufriendo la situación de Venezuela.

No es que se haya mantenido al margen, la cantante compartió un vídeo en el que dejaba clara su postura pero muchos no entendieron que no estuviera junto a sus amigos Miguel Bosé, Alejandro Sanz o Maluma en el concierto. Lo que está claro es que la implicación social de Shakira es importante. No hay más que ver sus últimos post en las redes sociales que tienen que ver con los niños con cáncer, Venezuela o su Fundación Pies Descalzos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 22 Feb, 2019 a las 1:07 PST

Claro que también tiene tiempo para felicitar a su chico. “Mi marido hoy un espectáculo!”, compartía en redes tras la victoria del Barça en el clásico. Aunque tal vez de manera más esporádica, pero su familia sigue siendo gran protagonista de sus redes.