Taylor Swift habla sobre el cáncer de su madre, su conciencia política y el bullying que sufrió

Taylor Swift es una de las personas más mediáticas de esta década. La cantante estadounidense lleva en la industria de la música desde que tenía 16. Empezó cantando country, pero la vida la llevó al pop.

El pasado 2018 rompió todo tipo de récords con su Reputation Stadium Tour. Eso sí, estuvo alejada del ojo público. Ahora ha vuelto a protagonizar portadas de revistas. ¿La última? La de la versión estadounidense de la revista Elle. Tal y como os comentábamos estos días, la intérprete de Blank Space ha hablado sin tapujos –de hecho, es ella misma quien firma la pieza- sobre su vida, ahora que está a punto de cumplir los 30. La cantante ha querido compartir 30 lecciones que ha aprendido. Y sí, habla sobre muchas cosas. Incluso de aquel conflicto que tuvo con Kim Kardashian hace tres años.

En el consejo número 27, la joven se ha referido a Kim. En 2009, para aquellos que no estén puestos en historia del pop, Kanye West –marido de Kim- interrumpió el discurso de Taylor en los MTV Video Music Awards. Pero eso no fue lo único, en 2016, el rapero la llamo perra en su tema Famous. Kim, en su reality, aseguró que Swift había dado su consentimiento para aquella canción, refiriéndose a ella en redes como “serpiente”. De este modo, las redes sociales empezaron a llenarse de serpientes, en apoyo al clan Kardashian. Taylor se ha referido a aquel momento de la siguiente manera:

“En mi experiencia, he visto que los bullers quieren hacerse temer y que los tomen en serio. Hace unos años, alguien empezó una campaña de odio contra mí en internet llamándome serpiente. El hecho de que la gente se uniera a ella mee hizo sentir peor que nunca en toda mi vida, pero no puedo explicar lo mucho que me tengo que aguantar la risa cada vez que mi cobra hinchable de 19 metros llamada Karyn aparecía en el escenario frente a 60.000 fans. En un tour, es lo mismo que responder con un zasca a un comentario de odio de Instagram. Estaría bien recibir una disculpa por parte de la gente que me hizo bullying, pero quizá tendré que conformarme con la satisfacción que me da saber que pude con ello”.

Vamos que la artista es un claro ejemplo de lo que no te mata, te hace más fuerte. Además, en el mismo reportaje, Taylor ha dicho por qué tiene los comentarios desactivados de sus publicaciones de Instagram: “De esa forma, muestro a mis amigos y fans lo que ocurre en mi vida, pero entreno a mi cerebro para que no necesite la validez de alguien diciéndome que estoy impresionante. También bloqueo a las personas que tienen la necesidad de desearme la muerte, mientras que me tomo un café a las nueve de la mañana”.

Además, la artista ha explicado que no puedes ser dulce todo el rato, pues te puedes “meter en muchos problemas” y que la gente se acabe aprovechando de ti: “Sé como una serpiente, muerde solo si alguien te pisa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 28 Ene, 2019 a las 10:36 PST

Taylor también ha hablado del duro momento por el que está pasando su madre: “Mis dos padres han tenido cáncer y mi madre está luchando de nuevo contra él. Esto me ha enseñado que existen problemas reales y luego están los demás. El cáncer de mi madre es un problema real. Antes solía estar muy ansiosa por los altibajos diarios. Ahora, dejé toda esa preocupaciones, estrés y quejas para los problemas de verdad”.

Otra de las cosas que le preocupan a Taylor es la seguridad en los conciertos. Tras el atentado en Manchester Arena y el tiroteo en el concierto de Las Vegas, la artista está muy preocupada por ello: “Tenemos que vivir con valentía para sentirnos realmente vivos. Y eso significa no ser gobernados por nuestros mayores temores”.

De hecho, tal y como asegura la artista en el reportaje, a punto de empezar sus treinta, ha empezado a tomar conciencia política: “Estoy encontrando mi voz en términos políticos (…) Vi tantos problemas alrededor de nuestros ciudadanos más vulnerables que sentí que tenía que hablar para intentar cambiar la situación. Ahora, que estoy a punto de cumplir los 30, es cuando me siento suficientemente informada para hablar de ello con mis 114 millones de seguidores. El racismo y la provocación de miedo a través de mensahes subliminales no es lo que quiero que hagan nuestros líderes. Me di cuenta de que mi responsabilidad es utilizar mi influencia contra esta práctica repugnante. Voy a hacer mucho más por ayudar, nos espera un gran camino este año”. Por lo que intuimos, Taylor se va a involucrar mucho más en política de cara a las siguientes elecciones estadounidenses.

Sin lugar a dudas, Taylor Swift nos ha descubierto un trocito de ella que, hasta ahora, no conocíamos. ¡Y nos encanta!