La cover de Lana del Rey que ha enamorado a Ariana Grande

El éxito de Ariana Grande no solo ha sido reconocido por público y crítica, sino que su último trabajo Thank U, Next también ha sido aclamado por sus compañeros y compañeras de profesión. Entre ellas Lana del Rey, que ha querido mostrar su apoyo a la cantante subiendo a su cuenta de Instagram una cover de Break Up With Your Gilfriend, I'm bored.

Este tema es una de las canciones más sonadas del quinto disco de Ariana, cuyo videoclip se estrenaba el mismo día del lanzamiento del álbum. La versión que compartía en sus historias la artista de Nueva York era rápidamente difundada por sus fans a través de las redes sociales de forma masiva, consiguiendo que llegase a oídos de la intérprete de 7 rings.

Grande no tardaba en compartir el fragmento en su cuenta de Twitter acompañada de sus clásicos corazones negros. Ante este simple pero simbólico gesto, sus seguidores y seguidoras se lanzaban a comentar el tweet pidiendo una colaboración entre ambas.

Además, esta no es la primera vez que la cantante de Venice Bitch nos deja ver su gusto por la música de Ariana. Cuando la artista estrenó God Is A Woman Lana del Rey también se grabó escuchando encantada la canción. Ambas se han dedicado siempre buenas palabras.

Si la de Boca Ratón se encuentra centrada en disfrutar del éxito sin precedentes de Thank U, Next, actualmente Lana del Rey está sumergida en pleno proceso de creación del que será su próximo disco Norman Fucking Rockwell, previsto para este mismo año. Teniendo en cuenta que todo es posible, quizás este futuro trabajo llegue a incluir esta colaboración tan demandada.

A pesar de que los estilos de una y otra tienen sus diferencias y particularidades, lo cierto es que su música coincide en el poder y la sensualidad femenina que se desprende de cada uno de sus temas. Además, en su último álbum Grande se ha alejado de componer bajo un pop estricto y ha experimentado con otros géneros y mezclas, por lo que ningún prejuicio propio o ajeno le impide acercarse a indie alternativo de Lana.