Lucia Gil y su hermana se rodean de rostros televisivos en su himno feminista

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Lucía Gil y su hermana, Natalia, han estrenado el tema #LOQUEESNUESTRO, un himno feminista que revindica la igualdad social, política y económica de los sexos.

"Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad" o "libertad de divertirnos, de vestir, de reunir, de saber que no nos mataran" son solo algunos de los necesarios mensajes que cantan las hermanas gil en este tema.

Para el videoclip, que echa mano del mejor girl power, Lucía y Natalia se han rodeado de un montón de mujeres. Mujeres diferentes y algunas muy televisivas. Diana Navarro, Mariona Terés, Carolina Iglesias, Marina Jade, Itziar Castro, Roko y Amor Romeira son solo algunos de los rostros que han participado en esta iniciativa impulsada por la cantante.

"Gracias a todas las personas que han intervenido su tiempo y esfuerzo en colaborar de alguna forma en este proyecto tan importante para nosotras", han agradecido Lucía y Natalia. "Luchemos juntos para que, algún día, ya no sea necesario hacerlo".