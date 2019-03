Karol G no puede evitar llorar al anunciar su nuevo proyecto

“¿Qué hago con esta felicidad que tengo?”. Se lo pregunta Karol G mientras no puede evitar llorar mientras habla. Y en esta ocasión no hablamos de su futura boda con Anuel AA, que suponemos que será parte de esa felicidad. Pero no, en esta ocasión, ha compartido la emoción que siente por su gran proyecto, el álbum que ya ha terminado.

“A mí me encanta compartirles estas cosas porque el proceso es tan lindo…acabo de entregar mi álbum que empecé a hace más de un año”, anunciaba dejando claro que cada vez está más cerca el día en el que podremos conocer ese álbum en el que ha depositado tantas energías.

“Cuando me gané el Grammy dije ‘ahora sí me tengo que tirar a matar con ese álbum’ porque a mi gente le voy a dar lo mejor de Karol G, lo que nunca han visto y escuchado de Karol G”, anunciaba creando un hype importante. Está claro que la colombiana se ha convertido en uno de los referentes femeninos del urban latino y hay mucha gente pendiente de cada paso que da.

Karol G con su Grammy Latino. / BRIDGET BENNETT/AFP/Getty Images

“Cada sonido, cada palabra, los días que pasé sin dormir, todos estos meses que muchos han pensado que he estado super desaparecida, he estado dejando mi vida en este álbum”, explicaba sobre lo que han sido sus últimos meses.

Aunque ella crea que ha estado desaparecida, lo cierto es que la hemos tenido muy presente porque no ha dejado de hacer cosas, como las colaboraciones con su chico que tanto han dado que hablar.

“Yo amo tanto lo que hago que verle la cara a mi equipo de trabajo, a mi disquera, de satisfacción al escuchar el álbum fue todo. Estoy loca porque se lo escuchen. Tengo un álbum durísimo”, terminaba diciendo antes de acabar totalmente emocionada.

Parece que la cantante no puede dejar de llorar últimamente. Lo hizo cuando aceptó en anillo de compromiso. Lo hizo cuando el pasado Día Internacional de la Mujer acudió al estreno de Karol G: La guerrera del género. Un documental que iba a durar tres minutos y se alargó a 40 por el empeño de su directora, otra mujer, Leo Suárez.

Cuando empezaron a rodarlo no había ganado todavía un Grammy ni había comenzado su relación con Anuel AA y este documental se ha convertido en el mejor testigo de esos momentos claves en la vida de Karol G. Se estrenará el próximo 19 de marzo en Univision.com y deja claro que la constancia, el talento y las ganas pueden hacer realidad un sueño.