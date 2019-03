Britney Spears estrenará un musical de princesas Disney feministas

Este martes, el productor y propietario de varios de los prestigiosos teatros de Broadway James L. Nederlander compartía una noticia muy especial: el estreno de un musical donde Britney Spears será una de las grandes protagonistas. Pero no la única, pues el argumento del proyecto es el despertar feminista de las princesas Disney al ritmo de la música de la cantante.

Y es que, ¿quién mejor que la propia princesa del pop para ponerle banda sonora a esta nueva historia de empoderamiento? En vez de utilizar su figura como eje central, los creadores han querido rendirle homenaje a la artista a través de sus propias canciones. Una intención que queda reflejada en el propio título de la obra, Once Upon a One More Time, clara referencia al primer hit de Britney Baby One More Time.

Había una vez más (nombre traducido al español) ofrecerá su primera sesión el 13 de noviembre de este mismo año en el James L. Nederlander Theatre de Chicago, mismo espacio y misa fecha en la que tenía previsto estrenarse Don't Stop 'Til You Get Enough, el musical sobre Michael Jackson que ha sido cancelado tras el lanzamiento del documental de HBO que le acusa de abusar sexualmente de dos menores.

Si se cumplen las expectativas puestas sobre el proyecto y el recibimiento por parte del público es el esperado, este sería trasladado a Broadway. Con esta obra, Britney Spears se une a la lista de artistas cuya música ha trascendido del estudio y los conciertos a escenarios de teatro o pantallas de cine, donde ya han debutado grupos como ABBA en Mamma Mía! o Queen en la reciente película Bohemian Raphsody.

Britney Spears junto a Mickey Mouse / James Devaney/WireImage

Esta propuesta, que se lleva gestando desde hace algunos años, convierte a la diva de los 2000 en la cantante más joven con un musical inspirado en sus canciones.

Princesas al poder

La historia de Once Upon a One More Time nos introduce en las vidas de Cenicienta, Rapunzel, Blancanieves y la Bella Durmiente, quienes se reúnen cada quince días en un club de lectura donde se entretienen con los cuentos de los Hermanos Grimm.

Cuando un día estas narraciones se agotan, el grupo de princesas le pide al hada madrina nuevos libros para leer, y es entonces cuando ella les propone La mística de la feminidad de Betty Friedan, una de las obras más relevantes dentro de la literatura feminista. Una vez se encuentran con las palabras de la activista ya no hay vuelta atrás, han dado el primer paso en el camino del empoderamiento.

No cabe duda de que las princesas utilizarán las canciones de Britney para exteriorizar sus conflictos internos. Durante la obra esperamos ver grandes éxitos de la cantante como Toxic o Womanizer, dos canciones en las cuales pudimos ver como la propia artista se hacía dueña de sí misma y recuperaba el poder de su feminidad.

Y es que tal y como explicaba el guionista del proyecto Jon Hartmere en una entrevista para The New York Times: "Esas mujeres han permanecido en un mundo hermético y de repente empiezan a profundizar en ideas modernas de la segunda y la tercera ola feminista. El libreto también explora cómo las historias han llegado hasta nosotros y de dónde provienen nuestras normas. Pero también es súper divertido y cómico”.

La propia Spears también ha expresado lo feliz e ilusionada que se siente de estar presente en un trabajo como este: “Estoy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que se desarrolla en un lugar tan mágico lleno de personajes con los que he crecido y que adoro. ¡Es un sueño hecho realidad!".