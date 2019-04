Louis Tomlinson:“Ya tengo la mayoría de las canciones del disco, es un álbum muy honesto”

Louis Tomlinson acaba de confirmar hace unos días su primer concierto como solista en nuestro país. El artista británico presentará su nuevo material por primera vez en el festival Coca-Cola Music Experience, que se celebrará los próximos días 13 y 14 de septiembre.

Desde luego, es una gran noticia para los seguidores del cantante y compositor. Ya hay ganas de ver sobre el escenario al artista y mostrarle todo el cariño que merece, ya que en los últimos meses, Louis ha pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su hermana Félicité Grace, de tan solo 18 años. Aquello conmocionó a todos, pero el artista está tratando de recuperarse del dolor refugiándose en la música.

Nuestro phoner con el artista tuvo lugar antes del trágico acontecimiento. Un día de marzo, poco antes de las seis de la tarde conectábamos con Louis Tomlinson desde los estudios de LOS40 para que nos hablara de su canción Two Of Us, que había publicado unos días antes, el 7 de marzo.



Es duro escribir estas líneas porque no nos podemos imaginar cómo debió ser para él, que hace tan solo dos años, en diciembre de 2016, se despedía de su madre para siempre. Precisamente a ella le dedicaba este emotivo y esperanzador tema en el que canta "Yo viviré una vida para nosotros dos".

Two Of Us era una canción dura, pero una canción que "necesitaba escribir", según explicaba el propio Louis. Ya desde el primer verso, nos llega al corazón: "Nunca sabrás cuánto te extraño, el día que te llevaron, ojalá me hubieran llevado a mí", entona Tomlinson en Two Of Us como respuesta a la prematura muerte de su madre Johanna.

Sobre esta canción, que en realidad es un halo de esperanza y que pretende ayudar a superar malos momentos a otros, y sobre su nuevo disco, Cris Regatero estuvo charlando con el artista.

C: Hola Louis, es un placer hablar contigo.

L: Gracias

C: ¿Cómo va todo?

L: Bien, gracias. ¿Qué tal tú?

C: Bien, bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?

Oh, estoy en casa.

Genial. Me gustaría empezar preguntándote por Two of us, una canción emotiva dedicada a tu madre. ¿Cómo te enfrentaste a una canción de tal envergadura?

Obviamente fue muy emotivo a la hora de componerla. Pero cuando la escribí en mi habitación intenté ser más profesional y más frío, fue como un trabajo que tenía que hacer. Cuando realmente sentí esa emoción fue cuanto la escuché y la canté por primera vez en directo. Pero, definitivamente, me siento muy orgulloso de ella.

¿Cómo te sientes ahora que ya está publicada?

Me siento bien, me siento realmente bien. Me he desahogado. Creo que la reacción ha sido increíble. Como siempre, los fans son muy majos, siempre lo han sido. He recibido muy buenos mensajes así que sí, la verdad es que estoy muy contento.

Sabemos que aprecias mucho la opinión de tus seguidores, pero ¿Qué te ha transmitido tu familia de esta canción?

Ellos están realmente felices por la canción. Ya sabes, ha sido un momento especial para nosotros escucharla todos juntos.

¿Qué música estás escuchando ahora? ¿Qué canción es la que no te puedes sacar de la cabeza?

He estado escuchando un montón a una banda australiana llamada DMA’s, es una banda que me encanta. Hay una nueva canción de Catfish and the bottlemen llamada Longshot que me gusta, también un tema llamado Sometimes de Gerry Cinnamon, es una buena canción.

Dices que has escrito muchísimo. ¿Cómo va tu disco? ¿Qué tipo de historias vamos a poder descubrir en este álbum?

Sí, el disco va muy bien, creo que ya tengo la mayoría de las canciones y es un álbum muy honesto en cuanto a las letras. Y conceptualmente es como la historia de lo que me ha ocurrido en los últimos tres años. Hay una canción que es sobre los fans. Tengo muchas ganas de que lo escuchen. Será todo un alivio cuando lo lance ya probablemente a finales de año

¿Con quién estás trabajando? ¿Habrá colaboraciones?

No... hice un par de colaboraciones al principio de mi carrera en solitario con Steve Aoki y Bebe Rexha pero creo que por ahora lo importante es centrarme y trabajar en mi propio sonido.

¿Y será un álbum de pop o qué estilo tendrá el disco?

Sí, definitivamente será un disco de pop; en cuanto a la letra, será un álbum más honesto que la típica canción pop, y en cuanto al sonido quiero que suene orgánico y real, creo que ya hay demasiado sonido trap en la radio y no me identifico con esos sonidos, solo quiero hacerlo orgánico y tener una producción muy cuidada.

¿Cómo combinas tu profesión con ser padre?

Pues me siendo muy afortunado porque vino en el momento oportuno, durante el parón que hicimos con la banda, así que he aprendido a invertir ese tiempo en mis habilidades como padre y he intentado combinarlo con el tiempo que paso entre el Reino Unido y Los Ángeles.

¿Escuchas música con tu hijo?

Sí, sí. Siempre se ha mostrado muy a gusto con instrumentos musicales, desde que era muy pequeño.

¿Sigues jugando al fútbol?

¡Sí! He vuelto a jugar al fútbol hace poco los fines de semana, es el fútbol que se hace en América.

¿Y cómo estás viendo las carreras de tus excompañeros de One Direction?

Oh, pues individualmente se están desenvolviendo increíblemente bien. Cada uno ha tomado distintas direcciones musicales y eso las hace muy interesantes y excitantes. Pero todos suenan muy guay.

¿Algún otro proyecto para 2019?

Ahora mismo mi mayor proyecto es en lanzar mi disco y salir de gira, dar conciertos. Realmente estas son las dos grandes cosas en las que estoy centrado.

Nosotros estamos emocionados con tu nueva música. Gracias por este rato.

Gracias a vosotros.