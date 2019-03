J Balvin intenta hacer la gracia y se pega un tortazo de los buenos

Cuando un artista alcanza el estatus de estrella internacional como le ha ocurrido a J Balvin, lo normal es que los aeropuertos de medio mundo se conviertan en su segunda casa. Pasan muchas horas de avión en avión y eso, para qué engañarnos, no es nada divertido ni glamuroso. Son muchas horas de aburrimiento.

Así que, cada cual intenta encontrar su manera de pasar el tiempo y parece que al colombiano se le ocurren mil formas de divertirse. Aunque, estoy convencida de que la última historia que se le ha ocurrido ha debido horrorizar a todo su equipo.

No se le ha ocurrido otra cosa más que ponerse a hacer saltos mortales y ha acabado en el suelo. Parece que no le ha pasado nada pero, claro, bien podría haberse lesionado con lo que eso implicaría de trastorno en su apretadísima agenda repleta de mil compromisos que, posiblemente, hubiera tenido que cancelar.

"Todavía no entiendo que me pasó", escribió junto al vídeo del momento que compartió él mismo en sus redes. "Nooooo pero me identifico", compartía Leslie Grace. "Daaaaammmm ggggg", añadía Steve Aoki", sin olvidarnos de las risas de Gianluca Vacchi.

No es la primera vez que hemos visto cómo pasa el tiempo en los aeropuertos J Balvin. Hace unos días también compartió un momento de risas, a pie de pista, a costa de alguno de sus amigos del equipo. Está claro que no está dispuesto a poner malas caras en esos interminables trayectos de un país a otro.

Fichaje para Lollapalooza

Y mientras se pasea por los aeropuertos de medio mundo sino logrando hitos para la música latina. Se ha convertido en el primer artista que canta en español en ser cabeza de cartel en el Festival Lollapalloza que lleva celebrándose desde 1990 para reunir lo mejor de la cultura alternativa.

Se celebrará entre el 1 y el 4 de agosto en Chicago y compartirá cartel con artistas como Ariana Grande, The Chainsmokers o Childish Gambino.

No será el único gran festival norteamericano en el que estará presente en esta temporada. El próximo mes de abril también se pasará por Indo (California) para participar en el Coachella, quizás el Festival más instagrameable.

En ambos festivales se encontrará con Rosalía que es otra de las confirmadas. Ya han demostrado en más de una ocasión la buena sintonía que hay entre ellos y seguro que unirán fuerzas en Estados Unidos.